«Манчестер Юнайтед» отримав нового тренера

Ральф Рангнік спробує вивести манкуніанців на провідні ролі в англійському футболі

Німець Рангнік уклав контракт з манкуніанцями на два роки

«Манчестер Юнайтед» підписав контракт з німецьким фахівцем Ральфом Рангніком. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. Угода підписана до кінця поточного сезону.

Рангнік буде тренувати «Манчестер Юнайтед» протягом двох років. Очікується, що клуб оголосить про його призначення найближчим часом.

Наразі «Манчестер Юнайтед» керує Майкл Керрік. Він та інші тренери залишаться у клубі та увійдуть до штабу Рангніка.

Раніше Рангнік працював з австрійським «Зальцсбургом» і російським «Локомотивом». Разом з «Шальке» ставав переможцем Кубку і Суперкубку Німеччини.