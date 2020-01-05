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    В NHL встановлено антирекорд аудиторії телевізійної трансляції

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    "Зимовій класиці" належить неофіційний рекорд відвідуваності хокейних матчів - в 2014-му гру відвідало 105 491 осіб - В NHL встановлено антирекорд аудиторії телевізійної трансляції
    "Зимовій класиці" належить неофіційний рекорд відвідуваності хокейних матчів - в 2014-му гру відвідало 105 491 осіб

    Хокей втрачає популярність?

    Телеаудиторія матчу «Зимової класики» -2020 між «Далласом» і «Нешвіллом» (4:2) виявилася найнижчою за всю історію заходу, повідомляє Sports Business Journal. Вперше матч подивилися менше 2 мільйонів осіб. До цього найгірший показник був у матчі 2018 року між «Баффало» і «Рейнджерс» - 2,43 млн.

    Зазначимо, що НХЛ проводить «Зимову класику» 12 років. Особливість матчу полягає в тому, що проводять його на відкритому стадіоні. Перший матч в рамках «Зимової класики», який перейшов у 1 січня 2008 року між «Баффало Сейбрз» і «Пітсбург Пінгвінз» на «Ральф Уільсон Стейдіум» в Орчард Парку, зібрав понад 71 тисячу глядачів!

    Зустріч «Зимової класики» між «Даллас Старз» та «Нешвіл Предаторз» завершилася з рахунком 4:2. На стадіоні гру дивилося 85 630 глядачів. А от трансляція матчу не зацікавила хокейних фанатів. Взагалі в  

    останні 5 років аудиторія трансляцій цієї події не перевищує 3 мільйонів глядачів.

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    хокей НХЛ
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