В NHL встановлено антирекорд аудиторії телевізійної трансляції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

"Зимовій класиці" належить неофіційний рекорд відвідуваності хокейних матчів - в 2014-му гру відвідало 105 491 осіб

Хокей втрачає популярність?

Телеаудиторія матчу «Зимової класики» -2020 між «Далласом» і «Нешвіллом» (4:2) виявилася найнижчою за всю історію заходу, повідомляє Sports Business Journal. Вперше матч подивилися менше 2 мільйонів осіб. До цього найгірший показник був у матчі 2018 року між «Баффало» і «Рейнджерс» - 2,43 млн.

Зазначимо, що НХЛ проводить «Зимову класику» 12 років. Особливість матчу полягає в тому, що проводять його на відкритому стадіоні. Перший матч в рамках «Зимової класики», який перейшов у 1 січня 2008 року між «Баффало Сейбрз» і «Пітсбург Пінгвінз» на «Ральф Уільсон Стейдіум» в Орчард Парку, зібрав понад 71 тисячу глядачів!

Зустріч «Зимової класики» між «Даллас Старз» та «Нешвіл Предаторз» завершилася з рахунком 4:2. На стадіоні гру дивилося 85 630 глядачів. А от трансляція матчу не зацікавила хокейних фанатів. Взагалі в

останні 5 років аудиторія трансляцій цієї події не перевищує 3 мільйонів глядачів.