«Динамо» визначилося з тренером на наступний сезон – джерело

Святослав Василик
Ігор Костюк і «Динамо» підпишуть новий контракт на два роки
фото: ФК Динамо
Керівництво київського клубу продовжить співпрацю з Ігорем Костюком на два роки

Київське «Динамо» визначилося з головним тренером команди на наступний сезон – нинішній наставник Ігор Костюк залишиться на своїй посаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Телеграм-канал «Ідеальне Динамо».

Повідомляється, що сторони планують продовжити співпрацю на два роки. З листопада до грудня минулого року Костюк виконував обов'язки головного тренера після звільнення Олександра Шовковського.

17 грудня 2025 року Костюка призначили повноцінним головним тренером.  Між керівництвом «біло-синіх» та 50-річним фахівцем була укладена угода про те, що він залишиться на своїй посаді до завершення поточного сезону.

Під керівництвом Костюка київська команда зіграла 15 матчів, в яких здобула 11 перемог, один раз зіграла внічию та зазнала трьох поразок.

«Динамо» посідає четверте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги і продовжує боротьбу за Кубок України. У фіналі 20 травня кияни зіграють проти «Чернігова».

Нагадаємо, київське «Динамо» здобуло перемогу над «Колосом» із Ковалівки (2:1) в 28-му турі української Прем'єр-ліги.

У цьому матчі Андрій Ярмоленко оформив 122-й гол у Прем'єр-лізі. До абсолютного рекорду йому залишилося всього три м'ячі.

