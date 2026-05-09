«Динамо» без Пономаренка втратило очки в матчі Прем'єр-ліги проти ЛНЗ

Клуб з Черкас не може перемогти вже п’ятий матч поспіль

В матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги «Динамо» зіграло внічию з ЛНЗ (0:0). Про це повідомляє «Главком».

Для «Динамо» перемога над ЛНЗ була практично останнім шансом увірватися у медальну гонку. Втім, на матч у Черкасах кияни вийшли в послабленому складі. Насамперед, гру пропускав основний форвард команді Матвій Пономаренко, який травмувався на тренуванні.

До перерви грав «Динамо» взагалі не вразила – повільно, академічно, без гостроти. Натомість ЛНЗ міг відкрити рахунок після удару Рябова – Нещерет вже не рятував, але підстрахував голкіпера Коробов.

На 20-й хвилині гості несподівано забили – відмінний удар вийшов у Герреро. Однак гол скасували через офсайд. Згодом Піхальонок здалеку пробив низом і влучив у стійку. ЛНЗ могли забити гол в роздягальню, але Пасіч з убивчої позиції пробив повз ворота.

Другий тайм вийшов просто нудним – команди занадто захопились захисними схемами і єдиноборствами. Лише наприкінці гри Піхальонок покотив під удар Волошину, який з двадцяти метрів пробив у кут і трохи не влучив.

У компенсований час Пасіч змарнував чудову нагоду, коли не зумів як слід віддати на дальню стійку, де Драмбаєв був вже готовий забивати. 0:0 – обидві команди втратили важливі очки.

ЛНЗ набрав 54 очки і залишився на третьому місці в турнірній таблиці. Слідом йде «Динамо», якому бракує 6 очок до топ-3.

Українська Прем'єр-ліга. 27-й тур

Нагадаємо, в матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги «Рух» зіграв внічию з «Вересом» (0:0).