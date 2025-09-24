Головна Спорт Новини
Титуловані важкоатлети з Росії і Білорусі пропустять чемпіонат світу: деталі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Титуловані важкоатлети з Росії і Білорусі пропустять чемпіонат світу: деталі
Російські військові відсторонені від світової першості

«Главком» надсилав IWF звернення, у якому навів докази невідповідності нейтральному статусу важкоатлетів з РФ і Білорусі

Лише семеро із заявлених на чемпіонат світу 16 росіян отримали від Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) право виступити на чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком».

IWF не допустила до участі в турнірі дев'ятьох штангістів із Росії, включених до основної заявки, а також чотирьох запасних. Без чемпіонату світу залишилися Зулфат Гараєв, Геворг Серобян та Сергій Петров, Артем Окулов, Георгій Купцов, Хас-Магомед Балаєв та Данило Вагайцев, а також запасні Рамазан Джанхотов, Михайло Подкоритов, Євгенія Гусєва та Дана Теблоєва.

Гараєв та Сотієва – бронзові призери чемпіонату світу 2021 року, в активі Окулова золоті медалі чемпіонатів світу 2015 та 2018 років, Романова – бронзовий призер чемпіонату світу – 2015 року та дворазова чемпіонка Європи. 

Також чемпіонат світу пропустить бронзовий призер Оліміпади-2024 білорус Євген Тихонцов.

Нагадаємо, «Главком» надсилав IWF звернення, у якому були згадані російські важкоатлети, які незаконно відвідували анексований Крим і є членами російського військового клубу ЦСКА.

Регіна Шайдулліна, Анастасія Романова, Яна Сотієва у 2022 році брали участь у тренувальному зборі жіночої збірної РФ з важкої атлетики. Цей збір проходив в тимчасово окупованій Алушті (Крим). Також на зборі не була присутня, але незаконно відвідувала Крим Крістіна Новицька.

Російські важкоатлетки на територію окупованого Криму потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни. Вони порушили законодавство України.

Титуловані важкоатлети з Росії і Білорусі пропустять чемпіонат світу: деталі фото 1

Як зазначав ресурс Base of Ukrainian Sports, російські важкоатлетки, які брали участь у зборі в анексованій Алушті, порушили законодавство України.

«Своїми діями ці особи створюють реальні загрози національним інтересам України, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави. Щодо них обов'язково мають бути порушені кримінальні справи. Стаття КК України «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі», – йшлося у дописі.

Крім того, у попередній заявці чемпіонату світу були присутні російські військові:

  • Анастасія Романова
  • Артем Окулов
  • Данило Вагайцев
  • Зулфат Гараєв
  • Георгій Купцов
  • Сергій Петров
  • Геворг Серобян
  • Євгенія Гусєва
  • Михайло Подкоритов

Російські важкоатлети у березні 2022 року були відсторонені від міжнародних стартах через війну Росії проти України. У травні 2023 року виконком Міжнародної федерації важкої атлетики допустив росіян до турнірів у нейтральному статусі.

