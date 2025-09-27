Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії

Організації-члени МПК проголосували за те, щоб не зберігати часткового усунення національного паралімпійського комітету Росії

Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) повністю відновила у правах Паралімпійський комітет Росії (ПКР). Про це повідомляє «Главком».

У суботу, 27 вересня, на Генеральній асамблеї МПК у Сеулі (Південна Корея) організації-члени МПК проголосували за те, щоб не зберігати часткового усунення національного паралімпійського комітету Росії.

У першому раунді проти повного усунення ПКР проголосувало 111 делегатів, за 55, 11 утрималися. У другому турі за відміну часткового усунення ПКР проголосував 91 делегат, проти – 77, 8 – утрималися.

Членство ПКР було частково припинено на Генеральній асамблеї МПК у вересні 2023 року.

«Розраховуємо, що на найближчих майбутніх турнірах наші спортсмени виступатимуть із прапором та гімном своєї країни. Але робота з цього питання ще має бути», – сказав очільник ПКР Рожков.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».