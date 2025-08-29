Головна Спорт Новини
Київський «Сокіл» у наступному сезону виступатиме в чемпіонаті Румунії – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Київський «Сокіл» у наступному сезону виступатиме в чемпіонаті Румунії – ЗМІ
Цими днями «Сокіл» відбув на серію товариських матчів за кордон

Столичний клуб збираються поєднувати участь у першості Румунії з виступами в чемпіонаті України

Хокейний клуб «Сокіл» з Києва має намір виступати в чемпіонаті Румунії в новому сезоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

Столичний клуб збираються поєднувати участь у першості Румунії з виступами в чемпіонаті України.

За інформацією Sport.ua, участь у чемпіонаті Румунії стала можливою після того, як спонсором «Сокола» стала бетингова компанія, яка має ліцензію на діяльність у Румунії, зацікавлений у додатковій рекламі через хокей.

Цими днями «Сокіл» відбув на серію товариських матчів за кордон. Команда вже провела поєдинок проти словацького клубу «Гуменне», в якому поступилася за підсумками буллітної серії 1:2, а сьогодні гратиме проти польського «Сянока».

Раніше про участь у Балтійській лізі оголосив інший клуб з української столиці – «Київ Кепіталз».

На засіданні ради Федерації хокею України, яке відбулося 26 червня, власник «Кепіталз» Євген Зімін отримав чіткі орієнтири, як отримати дозвіл на участь в Балтійській лізі. Президент Федерації Сергій Мазур виставив умову: клуб може виступати в закордонному турнірі з умовою, що заявить команду і в національному чемпіонаті.

Зазначається, що Зімін умови гри прийняв. У сезоні-2025/26 буде два «Кепіталз»: один, очолюваний Вадимом Шахрайчуком і вкомплектований здебільшого дуже досвідченими або зовсім юними українськими хокеїстами виступатиме в чемпіонаті України; другий, який тренуватиме Олег Тимченко, зіграє в Балтійській лізі.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

