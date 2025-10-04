Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чи поїде гравець «Шахтаря» на матч в Росію? Відповідь донецького клубу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Чи поїде гравець «Шахтаря» на матч в Росію? Відповідь донецького клубу
Дієго не вирушатиме до столиці держави-агресора і не братиме участі в запланованому там матчі

Дієго Арройо отримав виклик у збірну Болівії, яка у жовтні має заплановану товариську гру у Москві

Директор департаменту спортивного менеджменту «Шахтаря» Віталій Хливнюк у відповідь на запит Tribuna.com розповів, чи поїде центрбек Дієго Арройо у Росію на матч збірної Болівії. Про це інформує «Главком».

Раніше 20-річний футболіст отримав виклик у національну команду, яка у жовтні має заплановану товариську гру у Москві.

«Футбольний клуб «Шахтар» офіційно отримав виклик Дієго Арройо до національної збірної Болівії для участі у двох матчах. Після завершення поєдинку проти ЛНЗ гравець приєднається до розташування національної команди. Згідно з досягнутими домовленостями між клубом, футболістом та Федерацією футболу Болівії, Дієго візьме участь лише в одному матчі – проти збірної Йорданії. Після цього він повернеться до України й має прибути до Львова 11 жовтня. Позиція клубу та самого гравця є узгодженою та чіткою: Дієго не вирушатиме до столиці держави-агресора і не братиме участі в запланованому там матчі», – сказав Хливнюк.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кілька європейських футбольних федерацій закликають УЄФА вжити термінових заходів щодо Ізраїлю
ЗМІ назвали країни, які закликають УЄФА відсторонити Ізраїль
1 жовтня, 13:55
Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України батьки відправили 14-річного Богдана до Польщі
18-річний Попов, який грає в Італії, прокоментував виклик до молодіжної збірної України
30 вересня, 20:23
Наразі обидва футболісти не планують повертатися до «Кривбасу»
Два легіонери відмовилися повертатися до «Кривбасу»
25 вересня, 10:47
Криворог виступає за клуб шостої ліги Іспанії «Моєте»
Російський футболіст поскаржився, що в Іспанії «багато африканців і брудних приїжджих»
24 вересня, 14:52
Газзаєв: Ми сподіваємося, що до 2026 року ізоляцію буде знято
Екстренер «Динамо» сподівається, що російський футбол повернеться на міжнародну арену у 2026 році
23 вересня, 14:26
Володарем «Золотого м'яча» 2025 року став гравець «ПСЖ» Усман Дембеле
Визначився володар «Золотого м'яча»
22 вересня, 23:51
Сезон для легіонерів збірної України набирає обертів
Гол Судакова та перемога Сватка. Як пройшов вікенд легіонерів збірної України з футболу
22 вересня, 16:46
Останнім клубом 33-річного Рудька був «Чорноморець»
Ексворотар «Динамо», затриманий біля кордону, міг продовжити кар'єру в Азербайджанi – ЗМІ
19 вересня, 15:23
Головний тренер «Полісся» Руслан Ротань (зліва другий) та віцепрезидент футбольного клубу Олександр Хацкевич (зліва третій) з футболістами
Екстренер київського «Динамо» став віцепрезидентом «Полісся»
8 вересня, 16:13

Новини

Ванат забив гол та допоміг «Жироні» здобути першу перемогу у сезоні
Ванат забив гол та допоміг «Жироні» здобути першу перемогу у сезоні
Чи поїде гравець «Шахтаря» на матч в Росію? Відповідь донецького клубу
Чи поїде гравець «Шахтаря» на матч в Росію? Відповідь донецького клубу
Баскетболіст з США, якому загрожує страта в Індонезії, дав перше інтерв'ю після арешту
Баскетболіст з США, якому загрожує страта в Індонезії, дав перше інтерв'ю після арешту
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна у півфіналі поступилася Іспанії
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна у півфіналі поступилася Іспанії
Російська гімнастка, яка мітингувала з «Z» на одязі, хоче отримати нейтральний статус
Російська гімнастка, яка мітингувала з «Z» на одязі, хоче отримати нейтральний статус
Україна перемогла Парагвай на чемпіонаті світу (U-20) з футболу: що далі
Україна перемогла Парагвай на чемпіонаті світу (U-20) з футболу: що далі

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Сьогодні, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Сьогодні, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua