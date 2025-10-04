Чи поїде гравець «Шахтаря» на матч в Росію? Відповідь донецького клубу

Дієго не вирушатиме до столиці держави-агресора і не братиме участі в запланованому там матчі

Дієго Арройо отримав виклик у збірну Болівії, яка у жовтні має заплановану товариську гру у Москві

Директор департаменту спортивного менеджменту «Шахтаря» Віталій Хливнюк у відповідь на запит Tribuna.com розповів, чи поїде центрбек Дієго Арройо у Росію на матч збірної Болівії. Про це інформує «Главком».

Раніше 20-річний футболіст отримав виклик у національну команду, яка у жовтні має заплановану товариську гру у Москві.

«Футбольний клуб «Шахтар» офіційно отримав виклик Дієго Арройо до національної збірної Болівії для участі у двох матчах. Після завершення поєдинку проти ЛНЗ гравець приєднається до розташування національної команди. Згідно з досягнутими домовленостями між клубом, футболістом та Федерацією футболу Болівії, Дієго візьме участь лише в одному матчі – проти збірної Йорданії. Після цього він повернеться до України й має прибути до Львова 11 жовтня. Позиція клубу та самого гравця є узгодженою та чіткою: Дієго не вирушатиме до столиці держави-агресора і не братиме участі в запланованому там матчі», – сказав Хливнюк.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».