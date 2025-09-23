Газзаєв: Ми сподіваємося, що до 2026 року ізоляцію буде знято

Колишній головний тренер київського «Динамо» Валерій Газзаєв сподівається, що російські команди повернуться на міжнародну арену вже наступного року. Про це інформує «Главком».

«Ми сподіваємося, що до 2026 року ізоляцію буде знято. Вже п'ять-шість країн «за», решта сумнівається. Мені дуже приємно, що Російський футбольний союз намагається зробити все для того, щоб матчі були справжніми святами. При цьому хочеться ще й якості», – сказав Газзаєв російським пропагандистам.

Варто зазначити, що Газзаєв під час «виборів» президента Росії був довіреною особою Путіна.

Газзаєв очолював «Динамо» з травня 2009-го по жовтень 2010 року. За цей період «біло-сині» провели 59 матчів, здобули 39 перемог і зазнали 10 поразок. «Динамо» під керівництвом росіянина виграло Суперкубок України-2009 та стало віцечемпіоном країни сезону 2009/2010.

28 лютого 2022 року після початку повномасштабної російської агресії проти України УЄФА і ФІФА усунули російські клуби та збірні від участі в турнірах під своєю егідою.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».