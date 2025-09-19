Головна Спорт Новини
Ексворотар «Динамо», затриманий біля кордону, міг продовжити кар'єру в Азербайджанi – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Останнім клубом 33-річного Рудька був «Чорноморець»

Рудько мав намір укласти контракт з азербайджанською «Габалою»?

Ексголкіпер «Динамо» та «Шахтаря» Артур Рудько, про затримання якого під час перетину кордону повідомляли ЗМІ, міг продовжити кар'єру за кордоном. Про це інформує «Главком» з посиланням Dynamomania.com.

Зазначається, що Рудько мав намір укласти контракт з азербайджанською «Габалою». Тепер уже ця пропозиція стала неактуальною.

Нагадаємо, колишнього воротаря «Динамо», «Шахтаря», «Чорноморця» та «Металіста» Артура Рудька було затримано при спробі незаконного перетину кордону.

Затримання відбулося, коли ексголкіпер молодіжної збірної країни намагався залишити територію України. За неофіційною інформацією, зараз колишній футболіст проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ.

Останнім клубом 33-річного Рудька був «Чорноморець», який він залишив після закінчення минулого сезону.

У кар’єрі воротаря були київське «Динамо», «Шахтар», «Металіст», польський «Лех» та «Пафос». Викликався воротар і у молодіжні збірні України.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
