Російський футболіст поскаржився, що в Іспанії «багато африканців і брудних приїжджих»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Російський футболіст поскаржився, що в Іспанії «багато африканців і брудних приїжджих»
Криворог виступає за клуб шостої ліги Іспанії «Моєте»

Криворог: Я не расист, але всі негативні моменти виникають саме через приїжджих

27-річний російський футьоліст Марк Криворог, який виступає за клуб шостої ліги Іспанії «Моєте», поскаржився на життя в Іспанії. Про це інформує «Главком».

«Думав, у країні живуть лише іспанці, там безпечно та цивільно. Це ж Європа! Але в Каталонії виявилося дуже багато африканців, марокканців, брудних приїжджих. Я не расист, але всі негативні моменти виникають саме через приїжджих. Мене обікрали за місяць після приїзду! Сидів у барі – а марокканець непомітно витяг у мене телефон із кишені», – розповів Криворог російським пропагандистам.

Він також зазначив, що після крадіжки телефону не залишає речі без нагляду.

«До крадіжки телефону міг піти на пляж абсолютно один, залишити речі та піти купатися. Зараз далеко не так, уважно стежу за речами», – заявив росіянин.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкпала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

