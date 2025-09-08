Екстренер київського «Динамо» став віцепрезидентом «Полісся»

Головний тренер «Полісся» Руслан Ротань (зліва другий) та віцепрезидент футбольного клубу Олександр Хацкевич (зліва третій) з футболістами

Полісся: «Вітаємо Олександра Хацкевича в нашій великій родині»

Екстренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич став віцепрезидентом футбольного клубу «Полісся». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.

«За рішенням президента клубу Геннадія Буткевича, титулований футболіст і тренер Олександр Хацкевич призначений на посаду віцепрезидента ФК «Полісся». Його прихід значно підсилить клуб, адже багаторічний досвід, авторитет у футбольних колах і численні досягнення дозволять ефективно розвивати спортивний напрям клубу», – йдеться у повідомленні.

Футбольний клуб додав: «Вітаємо Олександра Хацкевича в нашій великій родині та бажаємо плідної роботи на благо «Полісся»! Сила в зграї!».

Олександр Хацкевич – український та білоруський атлет білоруського походження, колишній білоруський футболіст, грав на позиції півзахисника. Колишній футболіст і тренер київського «Динамо».

Нагадаємо, у квітні 2024 року екстренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич та інший білоруський фахівець Михайло Залевський залишили польський клуб «Заглембє». Контракти розірвано за згодою сторін. Білоруси приєдналися до польського клубу в січні 2024 року. Хацкевич обіймав посаду головного тренера, а Залевський – спортивного директора.

До слова, у 2024 році Олександр Хацкевич, який раніше очолював київське «Динамо», постраждав від нападу польських фанатів.