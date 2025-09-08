Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Екстренер київського «Динамо» став віцепрезидентом «Полісся»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Екстренер київського «Динамо» став віцепрезидентом «Полісся»
Головний тренер «Полісся» Руслан Ротань (зліва другий) та віцепрезидент футбольного клубу Олександр Хацкевич (зліва третій) з футболістами
фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Полісся: «Вітаємо Олександра Хацкевича в нашій великій родині»

Екстренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич став віцепрезидентом футбольного клубу «Полісся». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.

«За рішенням президента клубу Геннадія Буткевича, титулований футболіст і тренер Олександр Хацкевич призначений на посаду віцепрезидента ФК «Полісся». Його прихід значно підсилить клуб, адже багаторічний досвід, авторитет у футбольних колах і численні досягнення дозволять ефективно розвивати спортивний напрям клубу», – йдеться у повідомленні.

Футбольний клуб додав: «Вітаємо Олександра Хацкевича в нашій великій родині та бажаємо плідної роботи на благо «Полісся»! Сила в зграї!».

Олександр Хацкевич – український та білоруський атлет білоруського походження, колишній білоруський футболіст, грав на позиції півзахисника. Колишній футболіст і тренер київського «Динамо».

Нагадаємо, у квітні 2024 року екстренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич та інший білоруський фахівець Михайло Залевський залишили польський клуб «Заглембє». Контракти розірвано за згодою сторін. Білоруси приєдналися до польського клубу в січні 2024 року. Хацкевич обіймав посаду головного тренера, а Залевський – спортивного директора.

До слова, у 2024 році Олександр Хацкевич, який раніше очолював київське «Динамо», постраждав від нападу польських фанатів.

Теги: ФК «Полісся» НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Хацкевич Руслан Ротань

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Незважаючи на поразку, «Полісся» встановило клубний рекорд у єврокубках
«Полісся» вилетіло з Ліги конференцій, поступившись «Фіорентині»
28 серпня, 23:12
Володимир Самборський викликав для підготовки 22 футболістів із 14 клубів
Визначився склад юнацької збірної України з футболу для участі в турнірі у Швеції
28 серпня, 11:59
30 серпня полтавська команда зіграє з литовською «Гінтрою»
Жіноча Ліга чемпіонів з футболу: «Ворскла» вийшла у фінал другого раунду
28 серпня, 09:54
Головним арбітром гри «Віртус» (Сан-Марино) – «Брейдаблік» (Ісландія) виступить Микола Балакін
Українці судитимуть гру Ліги конференцій
26 серпня, 11:29
Клавенес: Ми хочемо передати прибуток гуманітарній організації, яка щодня рятує життя в секторі Газа
Збірна Норвегії з футболу передасть отримані від гри з Ізраїлем кошти на допомогу сектору Гази
21 серпня, 15:49
Ексхавбек «Шахтаря» Олександр Роспутько став гравцем «Чайки» Піщанокопське
21-річний ексфутболіст «Шахтаря» отримав громадянство Росії та став гравцем клубу з РФ
20 серпня, 10:39
Збірна України проведе гру з Францією в Парижі на стадіоні «Парк де Пренс»
Відбір до чемпіонату світу з футболу: визначилося місце проведення гри Франція – Україна
14 серпня, 16:30
В Україні пряму трансляцію матчу покаже платформа Megogo
«ПСЖ» – «Тоттенгем»: де дивитися поєдинок за Суперкубок УЄФА
13 серпня, 16:03
Португалець приєднався до «Аль-Насра» у січні 2023 року
40-річний Роналду вразив фізичною формою перед стартом сезону
8 серпня, 20:52

Новини

Екстренер київського «Динамо» став віцепрезидентом «Полісся»
Екстренер київського «Динамо» став віцепрезидентом «Полісся»
Участь військових з РФ у чемпіонаті світу: з'явилася реакція Міжнародної федерації важкої атлетики
Участь військових з РФ у чемпіонаті світу: з'явилася реакція Міжнародної федерації важкої атлетики
«Таке безмозгле». Українська фехтувальниця – про вчинок росіянки, яка одягнула футболку з Путіними
«Таке безмозгле». Українська фехтувальниця – про вчинок росіянки, яка одягнула футболку з Путіними
Російська лучниця Гомбоєва, яка незаконно відвідувала Крим, пропустить чемпіонат світу
Російська лучниця Гомбоєва, яка незаконно відвідувала Крим, пропустить чемпіонат світу
«Нейтральна» чемпіонка світу з фехтування Єгорян одягнула футболку з Путіним (фото)
«Нейтральна» чемпіонка світу з фехтування Єгорян одягнула футболку з Путіним (фото)
Україна – Франція: небезпечні моменти «синьо-жовтих» (відео)
Україна – Франція: небезпечні моменти «синьо-жовтих» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
12K
Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото)
9627
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
3576
«Долю вирішено»: угорський прем'єр Орбан заговорив про «поділ» України
3446
Головна російська пропагандистка зізналась, що хвора: подробиці

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua