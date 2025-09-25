Два легіонери відмовилися повертатися до «Кривбасу»

Наразі обидва футболісти не планують повертатися до «Кривбасу»

Бандейра та Іліч не хочуть грати в Україні

Правий захисник Бандейра та атакувальний півзахисник Хрвоє Іліч відмовилися повертатися до розташування криворізького «Кривбасу», попри чинні контракти з клубом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Inside UPL.

Хорватський хавбек був відсторонений від основної команди через постійні конфлікти з головним тренером. Іліч неодноразово заявляв про бажання залишити Україну та відмовлявся брати участь у матчах чемпіонату. У підсумку 26-річний гравець виїхав на Батьківщину й більше не виступає в УПЛ.

Бандейра ще в червні попросив клуб знайти йому нову команду, однак «Кривбас» не отримав прийнятних пропозицій. Деякий час португалець тренувався з колективом і навіть зіграв на зборах, але в серпні також залишив Україну.

Наразі обидва футболісти не планують повертатися до «Кривбасу» й відмовляються продовжувати кар’єру в Україні. Контракт Іліча розрахований до червня 2026 року, тоді як угода Бандейри чинна до грудня 2025-го.

Іліч перебрався в УПЛ два роки тому з тель-авівського «Хапоеля», а Бандейра приєднався до «Кривбасу» у січні 2024-го як вільний агент.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».