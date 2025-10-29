Головна Спорт Новини
Чи поновить МОК членство Олімпійського комітету Росії? Коментар очільника НОК Гутцайта

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гутцайт: Змінюється політичне ставлення до Росії, це теж впливає на спорт

Гутцайт: Росіяни все роблять, щоб повернутися

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт у ексклюзивному коментарі «Главкому» оцінив ймовірність поновлення членства Олімпійського комітету Росії (ОКР) в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).

У жовтні 2023 року МОК призупинив членство ОКР через включення ним до свого складу регіональних організацій тимчасово окупованих територій України. 

Після цього ОКР внесла зміни до своїх офіційних документів, прибравши звідти згадку про тимчасово окуповані території України. 

Нещодавно міністр спорту РФ та голова ОКР Михайло Дегтярьов заявив, що питання про відновлення статусу ОКР буде розглянуто на виконкомі МОК у грудні цього року.

«Складно відповісти на твердження Дегтярьова... Вони все роблять, щоб повернутися. На зимовій Олімпіаді-2026 їх не буде під їхніми прапорами. Що буде відбуватися після Олімпіади... Дуже складно на це все зараз відповісти. Ми бачимо, як в світі реагують... Ми бачимо, як в деяких видах спорту їх повертають під їхніми прапорами. Ми бачимо, що змінюється політичне ставлення до Росії. Це теж впливає. Звісно, що спорт не є виключенням. Подивимося... Мені складно наразі відповісти, що буде у грудні на виконкомі МОК», – заявив Гутцайт.

Він також наголосив, що Україна робитиме все можливе для протидії країнам-агресорам у спорті.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

