Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Савицький здобув бронзу на етапі гранпрі з дзюдо у Мексиці

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Савицький здобув бронзу на етапі гранпрі з дзюдо у Мексиці
Савицький у Мексиці здобув три перемоги

У боротьбі за третє місце Савицький переміг італійського дзюдоїста

Антон Савицький у ваговій категорії до 100 кг здобув бронзу на етапі гранпрі з дзюдо у Мексиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Українець у першому для себе поєдинку здолав представника Великої Британії, у чвертьфіналі поступився канадцю. Втішна сутичка проти суперника з Чехії – завершилась на користь нашого спортсмена.

У боротьбі за третє місце Савицький переміг італійського дзюдоїста і здобув бронзову нагороду.

Це третя бронзова нагорода за два поспіль етапи гранпрі для українців. У Перу медалістом став Євгеній Балєвський (понад 100 кг). У Мексиці, крім Савицького, на подіум піднімався Михайло Свідрак (до 81 кг).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: Гран-прі Антон Савицький дзюдо спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

34-річна Дігінс є чинною володаркою Кубка світу
Олімпійська чемпіонка зламала мізинець, вдарившись об кут дивана
Вчора, 12:40
Про футбол по-новому: спільний проєкт GGBET і каналу «Денис Бойко»
Про футбол по-новому: спільний проєкт GGBET і каналу «Денис Бойко» Реклама
14 жовтня, 14:47
Тушлайте-Рагажинскене не стала підходити до росіянки для спільного фото
Велогонщиця з Литви відмовилася стояти поруч з росіянкою на п'єдесталі
13 жовтня, 18:27
Павло Іщенко був чемпіоном світу і Європи, багаторазовим чемпіоном України з паверліфтингу
На фронті загинув чинний чемпіон України з богатирського багатоборства
12 жовтня, 12:20
Анна Шеремет вперше стала чемпіонкою світу
Українські паралімпійці посіли перше місце на чемпіонаті світу з академічного веслування
30 вересня, 10:02
Роско вперше з'явився у паддоку Формули-1 у сезоні-2025 на Гран-прі Великої Британії
Формула-1 висловила співчуття у зв'язку зі смертю бульдога Роско
29 вересня, 15:49
Шнайдер і Андрєєва у минулому році у нейтральному статусі стали срібними призерками Олімпіади-2024
МОК відреагував на нагородження Путіним тенісисток Шнайдер і Андрєєвої
26 вересня, 16:36
Захід об’єднав понад 100 ветеранів та ветеранок з усієї країни
В Одесі на інклюзивному пляжі «Безмеж» відбулися Всеукраїнські ветеранські змагання
23 вересня, 17:50
Ліцензія, здобута Марсаком, стала єдиною для нашої країни
Україна здобула олімпійську ліцензію у фігурному катанні
21 вересня, 13:06

Новини

Українська арбітриня знову працюватиме на грі дівочого чемпіонату світу з футболу
Українська арбітриня знову працюватиме на грі дівочого чемпіонату світу з футболу
Савицький здобув бронзу на етапі гранпрі з дзюдо у Мексиці
Савицький здобув бронзу на етапі гранпрі з дзюдо у Мексиці
Два українці пробилися у фінали чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
Два українці пробилися у фінали чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
Уро-Ніле стала найкращою баскетболісткою матчу чемпіонату Швейцарії
Уро-Ніле стала найкращою баскетболісткою матчу чемпіонату Швейцарії
Очільник російського футболу розповів, що країна-агресор регулярно отримує кошти від УЄФА
Очільник російського футболу розповів, що країна-агресор регулярно отримує кошти від УЄФА
У Росії були заблоковані рахунки салону краси легенди «Спартака», який підтримує війну
У Росії були заблоковані рахунки салону краси легенди «Спартака», який підтримує війну

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua