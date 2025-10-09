Головна Спорт Новини
Чемпіонка світу з плавання була відсторонена від змагань за крадіжку парфумів в аеропорту

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Чемпіонка світу з плавання була відсторонена від змагань за крадіжку парфумів в аеропорту
У серпні 20-річну Пілато було затримано поліцією в аеропорту Сінгапуру

Пілато не зможе виступити на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді

Чемпіонка світу з плавання Бенедетта Пілато та інша представниця збірної Італії з плавання К'яра Тарантіно відсторонені від змагань за крадіжку в магазині в аеропорту Сінгапуру. Про це повідомляє Главком з посиланням на пресслужбу Федерації плавання Італії (FIN).

Раніше ЗМІ повідомляли, що в серпні 20-річну Пілато і 22-річну Тарантіно було затримано поліцією в аеропорту Сінгапуру через крадіжку парфумерії. Завдяки втручанню посольства Італії спортсменок відпустили.

«З огляду на факти, виявлені під час розслідування, та готовність спортсменок до співпраці, які визнали свою провину, прокуратура розпорядилася про їхнє усунення від громадської та державної діяльності строком на 90 днів», – йдеться у заяві FIN.

Пілато та Тарантіно не зможуть виступити на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді, що пройде з 2 по 7 грудня у Польщі.

Чемпіонат світу у Сінгапурі відбувся з 27 липня по 3 серпня.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

