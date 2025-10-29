Головна Спорт Новини
Ганебне рішення. Міжнародна федерація фехтування допустила доньку Позднякова

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Ганебне рішення. Міжнародна федерація фехтування допустила доньку Позднякова
Позднякова у фіналі Олімпіади-2020 здолала свою співвітчизницю Велику (15:11)
Джерело: FIE

Дворазова олімпійська чемпіонка підтримувала у соцмережах повномасштабне вторгнення

На сайті Міжнародної федерації фехтування (FIE) оновилися заявкові списки на перший етап Кубка світу з фехтування на шаблях, який пройде в Алжирі. Про це повідомляє «Главком»

Зокрема, було надано нейтральний статус Софії Поздняковій, дочці президента Олімпійського комітету РФ Станіслава Позднякова. Переможниця токійської Олімпіади в особистій і командній шаблі була не допущена до змагань у попередньому олімпійському циклі через порушення принципів нейтральності. Зокрема, вона вподобала пост скандального плавця Євгена Рилова з символікою «Z», а також була довіреною особою Володимира Путіна на «президентських» виборах 2024 року. 

Внаслідок скасування більшості обмежень з боку головного органу у фехтуванні спершу повернули російські та білоруські команди під нейтральним прапором, а потім дали дозвіл кожній з чотирьох олімпійських чемпіонок (Позднякова, Софія Велика, Ольга Нікітіна, Яна Єгорян), остання з яких стала чемпіонкою світу в особистій шаблі. Позднякова ж вирішила відновити свою спортивну кар'єру, щоб відібратися на Олімпійські Ігри-2028. 

Наразі у заявках на етап Кубка світу немає ані Великої, яка провалила світову першість, поступившись українці Юлії Бакастовій у фіналі кваліфікації до основної сітки, ані Єгорян. Однак з урахуванням контролю Міжнародної федерації фехтування російським олігархом Алішером Усмановим це не гарантує їх відсутності на відкритті сезону. 

До слова, дворазові олімпійські чемпіонки з фехтування росіянки Софія Велика та Яна Єгорян увійшли до переліку учасників чемпіонату світу. Велика та Єгорян виступили у змаганнях з фехтування на шаблях. Велика була довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна на псевдовиборах президента РФ у 2024 році.

Згодом Федерація фехтування України прокоментувала рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) допустити до чемпіонату світу нейтральних спортсменок з російським паспортом, які мають військові звання армії РФ та підтримують війну. 

Також варто згадати, що титулована українська фехтувальниця, чемпіонка Олімпійських Ігор-2024 Олена Кравацька, жорстко висловилася про Яну Єгорян. Росіянка, яка вдягнула футболку з обличчям Путіна, отримала на свою адресу «Таке безмозгле». 

Теги: Фехтування Софія Позднякова спорт

