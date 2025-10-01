Головна Спорт Новини
Україна – Італія: де дивитися вирішальну гру групового турніру Євро-2025 (U-19) із футзалу

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Початок зустрічі Україна – Італія о 20:30

У двобої України з Італією визначиться другий півфіналіст турніру від групи А

Cьогодні, 1 жовтня, в Кишиневі юнацька збірна України з футзалу продовжить свої виступи у фінальному турнірі Євро-2025 (U-19). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Свій перший матч, проти Молдови, підопічні Ігоря Москвичова виграли з рахунком 7:0, а у другому поступилися Португалії – 0:4. Після поєдинку з португальцями наставник синьо-жовтих підбив його підсумки.

«Вітаю збірну Португалії, але хочу привітати і свою команду з хорошою грою. Ми мали забити принаймні 2-3 мʼячі. У першому таймі ми не реалізували жодного хорошого моменту, а потім вони провели швидку контратаку і забили м'яч за кілька секунд до кінця. Це вплинуло на хід матчу, але сьогодні гра порадувала мене більше, ніж у матчі з Молдовою», – сказав Ігор Москвичов. 

Сьогодні збірній України U-19 протистоятиме команда Італії, яка має у своєму активі три очки, як і наша команда. Саме в цьому двобої визначиться другий півфіналіст турніру від групи А. Синьо-жовтих з огляду на різницю м'ячів влаштовує і нічия. Матч можна буде переглянути на Megogo за передплатами «Максимальна» та «Спорт». Початок зустрічі – о 20:30.

Склад збірної України U-19 із футзалу

Воротарі: Іван Бєлімов («Каспій», Казахстан), Артем Рибак («SkyUp-Київ Футзал-2»), Владислав Швець (ХІТ).

Польові гравці: Максим Гайдучик, Станіслав Шклярук, Владислав Камець, Богдан Цап (усі – «Любарт»), Ростислав Ростківський, Назар Першин, Артур Хібовський (усі – «Сокіл»), Артем Клімчук (к), Ярослав Савич, Ілля Приходько (усі – «Ураган»), Олександр Шпак (in.IT), Роман Господенко («Харків»), Артем Малиновський («Кардинал Авангард»).

Фінальна частина Євро-2025 (U-19) проходитиме у столиці Молдови, Кишиневі, до 5 жовтня. 

Дебютний чемпіонат Європи з футзалу серед юнаків пройшов 2019 року в Ризі, другий розіграш відбувся 2022-го в Хаені, третій – 2023-го в Поречі. Чемпіонами ставали команди Іспанії (2019, 2022) та Португалії (2023).

Збірна України брала участь в усіх трьох фінальних турнірах. У 2019-му підопічні Віталія Одегова посіли третє місце у групі, а у 2022-му зупинилися в півфіналі. У 2023-му команда Ігоря Москвичова також дісталася півфінальної стадії.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

