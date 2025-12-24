Головна Спорт Новини
Forbes USA опублікував рейтинг найдорожчих спортивних команд світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв

«Даллас Ковбойз» – найдорожча спортивна команда світу
фото: Reuters

У топ-50 найдорожчих спортивних команд світу потрапили лише чотири футбольні клуби

Журнал Forbes USA опублікував рейтинг 50 найдорожчих спортивних команд світу. Про це повідомляє «Главком».

У топ-50 потрапили лише чотири футбольні клуби з Європи: «Реал» (20 місце; $6,75 млрд), «Манчестер Юнайтед» (24 місце; $6,6 млрд), «Барселона» (42 місце; $5,65) та «Ліверпуль» (48 місце; $5,4 млрд).

До рейтингу також було включено дві команди Формули-1 – «Феррарі» (26 місце; $6,5 млрд) та «Мерседес» (34 місце; $6 млрд).

Варто зазначити, що клуби НХЛ до рейтингу не потрапили. У топ-10 рейтингу найбільше команд представляють НФЛ.

Найдорожчі спортивні команди у 2025 році (версія Forbes USA)

1. «Даллас Ковбойз» (НФЛ) – $13 млрд
2. «Голден Стейт Уорріорз» (НБА) – $11 млрд
3. «Лос-Анджелес Ремс» (НФЛ) – $10,5 млрд
4. «Нью-Йорк Джайентс» (НФЛ) – $10,1 млрд
5. «Лос-Анджелес Лейкерс» (НБА) – $ 10 млрд
6. «Нью-Йорк Нікс» (НБА) – $9,75 млрд
7. «Нью-Інгленд Петріотс» (НФЛ) – $9 млрд
8. «Сан-Франциско Форті Найнерс» (НФЛ) – $8,6 млрд
9. «Філадельфія Іглз» (НФЛ) – $ 8,3 млрд
10-11. «Чикаго Беарз» (НФЛ) – $8,2 млрд
10-11. «Нью-Йорк Янкіз» (МЛБ) – $8,2 млрд

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3



