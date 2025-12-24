Головна Спорт Новини
Стала відома дата жеребкування Ліги націй: з ким може зіграти Україна

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Жеребкування Ліги націй відбудеться 12 лютого 2026 року в Брюсселі

України виступатиме в Лізі В

УЄФА назвав дату жеребкування групового етапу Ліги націй-2026/2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Жеребкування відбудеться 12 лютого 2026 року в Брюсселі. Саме того дня своїх суперників дізнається збірна України, яка виступатиме в Лізі В. 

Ліга націй-2026/2027

Ліга А

  • Кошик 1: Португалія, Іспанія, Франція, Німеччина.
  • Кошик 2: Італія, Нідерланди, Данія, Хорватія.
  • Кошик 3: Сербія, Бельгія, Англія, Норвегія.
  • Кошик 4: Уельс, Чехія, Греція, Туреччина.

Ліга В

  • Кошик 1: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль.
  • Кошик 2: Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, Україна.
  • Кошик 3: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія.
  • Кошик 4: Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово.

Ліга С

  • Кошик 1: Ісландія, Албанія, Чорногорія, Казахстан.
  • Кошик 2: Фінляндія, Словаччина, Болгарія, ВІрменія.
  • Кошик 3: білорусь, Фарерські острови, Кіпр, Естонія.
  • Кошик 4: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино.

Ліга D

  • Кошик 1: Азербайджан, Литва.
  • Кошик 2: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Ліхтенштейн, Андорра.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Ліга націй НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

