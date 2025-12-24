Стала відома дата жеребкування Ліги націй: з ким може зіграти Україна
України виступатиме в Лізі В
УЄФА назвав дату жеребкування групового етапу Ліги націй-2026/2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Жеребкування відбудеться 12 лютого 2026 року в Брюсселі. Саме того дня своїх суперників дізнається збірна України, яка виступатиме в Лізі В.
Ліга націй-2026/2027
Ліга А
- Кошик 1: Португалія, Іспанія, Франція, Німеччина.
- Кошик 2: Італія, Нідерланди, Данія, Хорватія.
- Кошик 3: Сербія, Бельгія, Англія, Норвегія.
- Кошик 4: Уельс, Чехія, Греція, Туреччина.
Ліга В
- Кошик 1: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль.
- Кошик 2: Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, Україна.
- Кошик 3: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія.
- Кошик 4: Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово.
Ліга С
- Кошик 1: Ісландія, Албанія, Чорногорія, Казахстан.
- Кошик 2: Фінляндія, Словаччина, Болгарія, ВІрменія.
- Кошик 3: білорусь, Фарерські острови, Кіпр, Естонія.
- Кошик 4: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино.
Ліга D
- Кошик 1: Азербайджан, Литва.
- Кошик 2: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Ліхтенштейн, Андорра.
Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.
У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.
Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.
Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.
У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Україна – Ісландія 2:0 (0:0)
Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Коментарі — 0