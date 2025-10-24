Російська велогонщиця зламала ключицю і отримала струс мозку після падіння на чемпіонаті світу

Валгонен впала під час гонки на вибування, коли одна із суперниць зачепила колесо її велосипеда

Російська велогоншиця Валерія Валгонен повідомила, що зламала ключицю і зазнала струсу мозку внаслідок падіння на чемпіонаті світу з велоспорту на треку в Сантьяго (Чилі). Про це інформує «Главком».

Валгонен впала під час гонки на вибування, коли одна із суперниць зачепила колесо її велосипеда. Росіянка не змогла закінчити заїзд, 22-річну спортсменку забрали з треку на ношах.

«На жаль, гонки закінчую – перелом ключиці та струс мозку. Не передати словами, наскільки мені прикро залишати перший чемпіонат світу, пропускаючи улюблені види», – написала Валгонен.

У четвер, 23 жовтня, травму зазнав ще один російський велогонщик Микита Кирильцев. Він упав у півфіналі кейрину. Його госпіталізували. Спортсмен пізніше опублікував фотографію з лікарняної палати та підписав публікацію словом «Провал».

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.