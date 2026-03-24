Налетіли, як бджоли: хто з відомих українців похвалився селфі з Ентоні Джошуа

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Ентоні Джошуа прибув до України на особисте запрошення Олександра Усика

21 березня в Лісниках відбулася знакова подія для українського спорту – вечір боксу Rising Stars від промоутерської компанії Usyk 17 Promotions. Головною спортивною інтригою став професійний дебют олімпійського чемпіона Олександра Хижняка. Полтавський боксер блискавично заявив про себе у напівважкій вазі, нокаутувавши суперника Вільмера Барона (8-14-1, 6 КО) вже у першому раунді. Про це пише «Главком».

У цьому ж раунді свою перемогу святкував і Даніель Лапін (13-0, 5 КО), володар титулів WBO, WBA та IBF International/Intercontinental. Він достроково переміг Крістапса Бульмейстерса (14-5, 5 КО). Хоча пояси Лапіна не стояли на кону, боксер підтвердив свій статус непереможного бійця.

Проте не меншу увагу прикував до себе зірковий гість турніру – колишній чемпіон світу у хевівейті британець Ентоні Джошуа. Він прибув до України на особисте запрошення Олександра Усика, з яким раніше двічі зустрічався у ринзі, а тепер підтримує дружні та професійні стосунки.

Приїзд світової зірки викликав ажіотаж серед українських медіаперсон, політиків та волонтерів. З британським боксером сфотографувалися та поспілкувалися:

  • Меценат і волонтер Антон Бахур;
  • Інтерв’юєр та блогер Слава Дьомін;
  • Дієтолог-ендокринолог команди Усика Катерина Толстікова;
  • Комерційний директор ФК «Полісся» Олександр Денисов та коментатор і скаут клубу Володимир Кобельков;
  • Журналіст Дмитро Гордон із дружиною;
  • Легенда ММА Ігор Вовчанчин (чию роль Усик нещодавно зіграв у фільмі «Незламний»);
  • Співак Василь Жадан, під чию пісню Усик традиційно виходить на поєдинки;
  • Блогерка Анна Алхім.

Вечір запам’ятався і неформальними моментами з Джошуа. Юна дебютантка у профі-боксі Кіра Макогоненко провела з ним жартівливу «дуель поглядів», а президент ФК «Інгулець» Олександр Поворознюк кинув британцю виклик за шахівницею. Також на заході були присутні народний депутат Микола Тищенко та дворазовий олімпійський медаліст Жан Беленюк, який навіть провів для Ентоні короткий майстер-клас із боротьби.

фото: соціальні мережі

Раніше повідомлялося, що 39-річний чинний чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBC, IBF та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик привіз до Києва свого колишнього суперника Ентоні Джошуа. Вони разом відвідають вечір боксу Rising Stars, де відбудеться дебют Олександра Хижняка. 

Теги: Дмитро Гордон Олександр Усик Ентоні Джошуа Жан Беленюк ФК Інгулець Олександр Поворознюк Олександр Денисов Микола Тищенко Слава Дьомін

Майже половина від усіх. П'ять легкоатлеток стали призерками Чемпіонату світу в приміщенні
