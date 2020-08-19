Переможець регулярного чемпіонату зазнав поразки на старті плей-офф НБА



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Персональні рекорди Вучевіча і Огастіна принесли перемогу «Орландо»

Лідер Східної конференції «Мілуокі Бакс» поступився «Орландо Меджик» у першій грі стартового раунду плей-офф НБА (122:110).

Поєдинок стартував з ривку 8:2 на користь записних фаворитів. Після цього гравці «Орландо» здивували своєю грою «Мілуокі» та пішли у відрив в десять очок за підсумками першої чверті.

Усі спроби лідера «Мілуокі» Адетокунбо надолужити відставання клубу завершувалися невдачею через командну успішну атаку «Меджик» (52:62). Надалі «Орландо» не підпускав у рахунку суперників і святкував виграш 122:110.

Центровий переможців чорногорець Нікола Вучевіч встановив рекорд в кар’єрі матчів плей-офф – 35 очок, а Ді Джей Огастін оформив рекорд за кількістю асистів – 11.

Примітно, що в рамках регулярного чемпіонату «Бакс» чотири рази обіграли «Меджик» із середньою різницею у рахунку в плюс 17 очок.

Відзначимо також, «Бакс» не мають переваги свого майданчику попри те, що вони стали переможцями регулярного чемпіонату, адже усі поєдинки проходять без глядачів в спеціальному кампусі в Орландо.