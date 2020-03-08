Усик матиме шанс на чемпіонський бій вже в 2020 році



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Усик треба лише перемагати суперників

Український поет та боксер Олександр Усик вже до кінця року матиме шанс стати чемпіоном у важкій вазі, але для цього потрібно кілька збігів

Про унікальну можливість розповів промоутер Едді Хірн, якій опікується справами чемпіона світу у важкій вазі за версіями IBF/WBA/WBO Ентоні Джошуа.

По-перше, Усик має перемогти потужного Дерека Чісору, а Джошуа - Кубрата Пулєва (20 червня 2020) - після цього команда британця буде обирати - бій с українцем чи уніфікація титулів - тобто бій Джошуа - Ф’юрі.

Зазначимо, що команди Джошуа (Хірн) та Ф’юрі (Боб Арум) нині вже ведуть переговори про об’єднавчий бій, але сторона Ф’юрі тримає в голові третій бій між ірландцем та Діонтеєм Вайлдером. Вім може відбутись у грудні 2020.

Таким чином, бій з переможцем пари Усик - Чісора розглядається як запасний аеродром у разі відмови команди ірландця. Адже українець має значно менші фінансові апетити, а Чісора взагалі годен боксувати за їжу.