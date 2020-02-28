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    Бій Усик - Чісора: Відома точна дата бою

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    Усик поїде до Лондона - Бій Усик - Чісора: Відома точна дата бою
    Усик поїде до Лондона

    Час невизначеності пройшов. Майже

    Бій українського боксера Олександра Усика і британця Дерека Чісори відбудеться 23 травня 2020 року.

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    Про це, як про доконаний факт, повідомив журналіст-інсайдер Майк Коппінгер з посиланням на промоутера Усика Едді Гірна. Промоутер дав велике інтерв'ю виданню Коппінгера The Athletic й нарозповідав про найближі плани з проведення топ-боїв.

    Вечір боксу транслюватиметься DAZN і Sky Sports. Поєдинок прийме домашній для суперника українця Лондон, він вібудеться на сучасній О2 Арені.

    Відначимо, що спочатку Усик мав боксувати з британцем нігерійського походження у березні, але згодом команда українського боксера повідомила, що Усик не готовий - причому, підкреслювалося особоливо, що мова йде не про травму, а просто боксер не у тонусі. 

    Усик дебютував в важкій вазі в жовтні 2019 року. Він  переміг Чазза Візерспуна технічним нокаутом. Чісора, який колись вважався серйозним боксером й навіть був претенднетом на звання чемпіона, але був битий Віталієм Кличком. Хоч з роками Дерек втратив юнацький запал та витривалість, але все рівно буде непростим суперником для українця, який рідко боксує з не мішками.

    бокс Олександр Усик Дерек Чісора
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