Бій Усик - Чісора: Відома точна дата бою



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Усик поїде до Лондона

Час невизначеності пройшов. Майже

Бій українського боксера Олександра Усика і британця Дерека Чісори відбудеться 23 травня 2020 року.

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Про це, як про доконаний факт, повідомив журналіст-інсайдер Майк Коппінгер з посиланням на промоутера Усика Едді Гірна. Промоутер дав велике інтерв'ю виданню Коппінгера The Athletic й нарозповідав про найближі плани з проведення топ-боїв.

Вечір боксу транслюватиметься DAZN і Sky Sports. Поєдинок прийме домашній для суперника українця Лондон, він вібудеться на сучасній О2 Арені.

Відначимо, що спочатку Усик мав боксувати з британцем нігерійського походження у березні, але згодом команда українського боксера повідомила, що Усик не готовий - причому, підкреслювалося особоливо, що мова йде не про травму, а просто боксер не у тонусі.

Усик дебютував в важкій вазі в жовтні 2019 року. Він переміг Чазза Візерспуна технічним нокаутом. Чісора, який колись вважався серйозним боксером й навіть був претенднетом на звання чемпіона, але був битий Віталієм Кличком. Хоч з роками Дерек втратив юнацький запал та витривалість, але все рівно буде непростим суперником для українця, який рідко боксує з не мішками.