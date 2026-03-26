Легендарна іспанська бадмінтоністка ухвалила рішення про кінець кар'єри

Кароліна Марін була найкращою європейською бадмінтоністкою в історії

Іспанська бадмінтоністка Кароліна Марін, одна з найвеличніших спортсменок в історії цього виду спорту, оголосила про завершення професійної кар'єри у віці 32 років. Про це повідомляє «Главком».

Важкий кінець історії

Олімпійська чемпіонка Ріо-де-Жанейро-2016 та триразова чемпіонка світу повідомила про своє рішення у зворушливому відеозверненні, пояснивши, що наслідки важкої травми коліна, отриманої на Олімпіаді-2024 у Парижі, не дозволяють їй повернутися на корт без величезного ризику для здоров'я. Нещодавно Марін перенесла вже третю операцію на правому коліні, намагаючись вгамувати постійний біль, проте згодом дійшла висновку, що її останній професійний матч фактично відбувся саме в Парижі під час півфіналу, хоча тоді ніхто не знав, що це фінал її шляху.

Попри те, що Кароліна отримала спеціальне запрошення на Чемпіонат Європи 2026 року, який пройде в її рідному місті Уельва з 6 по 12 квітня, вона підтвердила, що не виступатиме на турнірі з ракеткою в руках. Натомість легендарна спортсменка планує бути присутньою на змаганнях як почесна гостя, щоб символічно закрити життєве коло там, де вона колись починала свій шлях дівчинкою, що мріяла виграти все. Марін підкреслила, що пишається не лише своїми численними титулами, серед яких сім золотих нагород Чемпіонатів Європи, а й тим, що змогла зробити бадмінтон популярним і впізнаваним видом спорту у своїй країні, заслуживши повагу всього спортивного світу.

Спадщина Марін

Завершення ери Кароліни Марін означає кінець блискучої кар'єри спортсменки: вона стала першою європейкою, яка тричі вигравала Чемпіонат світу (у 2014, 2015 та 2018 роках) та домінувала на континентальній арені протягом десятиліття. Попри серію важких травм, включаючи розриви хрестоподібних зв'язок на обох колінах у 2019 та 2021 роках, вона щоразу поверталася на вершину, демонструючи незламний характер. Тепер Марін готується до нової глави свого життя, обіцяючи продовжувати просувати цінності спорту та підтримувати нові покоління гравців, які надихалися її видатними досягненнями.

