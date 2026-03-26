Легендарна іспанська бадмінтоністка ухвалила рішення про кінець кар'єри

glavcom.ua
Кароліна Марін виграла сім Чемпіонатів Європи, включно з континентальною першістю в Києві у 2021 році
Кароліна Марін була найкращою європейською бадмінтоністкою в історії

Іспанська бадмінтоністка Кароліна Марін, одна з найвеличніших спортсменок в історії цього виду спорту, оголосила про завершення професійної кар'єри у віці 32 років. Про це повідомляє «Главком».

Важкий кінець історії

Олімпійська чемпіонка Ріо-де-Жанейро-2016 та триразова чемпіонка світу повідомила про своє рішення у зворушливому відеозверненні, пояснивши, що наслідки важкої травми коліна, отриманої на Олімпіаді-2024 у Парижі, не дозволяють їй повернутися на корт без величезного ризику для здоров'я. Нещодавно Марін перенесла вже третю операцію на правому коліні, намагаючись вгамувати постійний біль, проте згодом дійшла висновку, що її останній професійний матч фактично відбувся саме в Парижі під час півфіналу, хоча тоді ніхто не знав, що це фінал її шляху.

Попри те, що Кароліна отримала спеціальне запрошення на Чемпіонат Європи 2026 року, який пройде в її рідному місті Уельва з 6 по 12 квітня, вона підтвердила, що не виступатиме на турнірі з ракеткою в руках. Натомість легендарна спортсменка планує бути присутньою на змаганнях як почесна гостя, щоб символічно закрити життєве коло там, де вона колись починала свій шлях дівчинкою, що мріяла виграти все. Марін підкреслила, що пишається не лише своїми численними титулами, серед яких сім золотих нагород Чемпіонатів Європи, а й тим, що змогла зробити бадмінтон популярним і впізнаваним видом спорту у своїй країні, заслуживши повагу всього спортивного світу.

Спадщина Марін

Завершення ери Кароліни Марін означає кінець блискучої кар'єри спортсменки: вона стала першою європейкою, яка тричі вигравала Чемпіонат світу (у 2014, 2015 та 2018 роках) та домінувала на континентальній арені протягом десятиліття. Попри серію важких травм, включаючи розриви хрестоподібних зв'язок на обох колінах у 2019 та 2021 роках, вона щоразу поверталася на вершину, демонструючи незламний характер. Тепер Марін готується до нової глави свого життя, обіцяючи продовжувати просувати цінності спорту та підтримувати нові покоління гравців, які надихалися її видатними досягненнями.

Нагадаємо, що найсильніша суперниця Білодід завершила професійну кар'єру в дзюдо. Чинна олімпійська чемпіонка Кріста Деґучі вирішила піти зі спорту на своєму піку.  

Теги: чемпіонат Європи чемпіонат світу бадмінтон

Читайте також

Збірна Швеції ще не перемагала українців на офіційному рівні
Матч Україна – Швеція. Англійський маг і «Три корони»: досьє на суперників нашої збірної чемпіонат світу
Сьогодні, 12:31
Матчі збірної України у плейоф відбору на Чемпіонат світу покаже медіасервіс Megogo
Україна – Швеція: де та коли дивитися гру плейоф Чемпіонату світу з футболу
Вчора, 10:49
Україна востаннє змагалася на світовій першості серед чоловіків 19 років тому
Чоловіча збірна України з гандболу вибула з боротьби за Чемпіонат світу
23 березня, 18:59
Ярослава Магучіх не втомлюється переписувати історію спорту
Магучіх стала абсолютною рекордсменкою України
20 березня, 16:49
Збірна Ірану усі три матчі групового етапу має провести у США
Іран обговорює з ФІФА перенесення матчів збірної на Чемпіонаті світу з США до Мексики
17 березня, 09:56
Іран відмовився від участі у Чемпіонаті світу 2026
Чемпіонат світу з футболу: Іран вів переговори про перенесення ігор збірної з США у Мексику
13 березня, 17:19
Пауза для водопою матиме місце під час Чемпіонату світу незалежно від погодних умов
ФІФА дозволила показувати рекламу під час пауз на водопій на Чемпіонаті світу
5 березня, 18:41
22-річний Шеліст грає в іспанській системі баскетболу
Дебютант збірної України з баскетболу Шеліст: про набрані очки, виклик до збірної та матч в Ов'єдо Реклама
27 лютого, 22:51
Українська команда провела напружений поєдинок з Іспанією
Збірна України після поразки Іспанії не отримала автобус до готелю: що сталося Реклама
27 лютого, 21:53

Американський суд відхилив позов тенісистки Цуренко проти Жіночої тенісної асоціації
Страта борця з Ірану: Гераскевич та інші зірки світового спорту розкритикували МОК
Зірковий хавбек «Манчестер Юнайтед» контактував із двома клубами МЛС
«Ліверпуль» знайшов першого кандидата на заміну Салаху в Англії – ЗМІ
Один матч – одна мрія: Україна проти Швеції у битві за чемпіонат світу
