Чоловіча збірна України з гандболу вибула з боротьби за Чемпіонат світу

glavcom.ua
Україна востаннє змагалася на світовій першості серед чоловіків 19 років тому
фото: Федерація гандболу України

Українська команда не подолала стартовий бар'єр у вигляді Словаччини

Чоловіча збірна України з гандболу сенсаційно вибула з кваліфікації до світової першості, поступившись Словаччині за сумою двох матчів. Про це повідомляє «Главком».

Порятунок не вдався

У неділю, 22 березня 2026 року, Україна провела матч-відповідь другого раунду кваліфікації проти команди Словаччини. Перша гра завершилася поразкою синьо-жовтих з рахунком 24:27, тому необхідно було відіграти три м'ячі у матчі на виїзді. 

Матч-відповідь розпочався для надзвичайно оптимістично. Українці зі стартових хвилин нав'язали супернику свою гру і швидко досягли необхідної різниці у три м'ячі. На перерву команди пішли за рахунку 20:15 на користь України, і такий результат повністю влаштовував нашу збірну для виходу в наступний раунд.

Однак у другому таймі ситуація кардинально змінилася: Словаччина на початку тайму видала серію з трьох голів поспіль, а згодом зрівняла рахунок до позначки 23:23. Через це решта матчу пройшла у боротьбі за кожен м'яч, де жодна з команд не могла відірватися більше ніж на один. Хоча за рахунку 31:31 Данило Савчук забив переможний гол для України, але цієї мінімальної переваги забракло для загального успіху. За сумою двох матчів словаки виявилися сильнішими з рахунком 58:56, забронювавши собі місце у фінальній стадії кваліфікації.

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України знову став лівий півсередній Ігор Турченко, який записав на свій рахунок 8 голів. Голкіпер Олексій Новіков продемонстрував надійну гру, здійснивши 9 сейвів (31% ефективності).

Кваліфікація на чоловічий Чемпіонат світу 2027

Словаччина – Україна 31:32 (за сумою двох матчів 58:56)

Невтішна статистика української команди

На жаль, безвиграшна серія українського чоловічого гандболу у відборах на мундіалі триває. Востаннє наша збірна виступала на чемпіонаті світу ще у 2007 році. Відтоді команда пропустила вже вісім світових першостей поспіль.

Нагадаємо, що Україна здобула першу перемогу в кваліфікації жіночого Євро-2026 з гандболу. Синьо-жовті провели третій матч у відборі, мінімально обігравши Литву. 

