«Дрони літають». Ексхокеїст збірної РФ не вірить у матчі Росії з США та Канадою

Сушинський: Ви ж бачите, що відбувається, які ігри?

Збірна Росії була відсторонена від міжнародних турнірів через агресію РФ проти України

Колишній хокеїст збірної Росії Максим Сушинський у розмові з пропагандистами прокоментував можливість проведення товариських матчів команди країни-агресора зі збірними США та Канади. Про це повідомляє «Главком».

«Ви ж бачите, що відбувається, дрони літають щодня. Які ігри? Тому я не впевнений у цьому. Звичайно, дуже хотілося б мені, але будемо оптимістами та реалістами», – заявив Сушинський.

Збірна Росії була відсторонена від міжнародних турнірів під егідою IIHF у 2022 році через агресію РФ проти України.

Нагадаємо, Міжнародна федерація скелелазіння (World Climbing) визнала нейтральним атлетами російських військових.

Зокрема, нейтральний статус отримали представники російського військового клубу ЦСКА:

Єлизавета Іванова – старший сержант російської армії

Микола Яриловець – рядовий російської армії

Олена Красовська – сержант російської армії

Дмитро Факірьянов – прапорщик російської армії

Вікторія Мєшкова

Владислав Шевченко

Ще одна нейтральна росіянка Мілана Мельниченко в соцмережі Instagram вподобала допис з диктатором Володимиром Путіним.

Neutral athlete Milana Melnichenko liked a post with Putin pic.twitter.com/xC2bbxwsDa — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 23, 2026

Варто зазначити, що правила World Climbing забороняють нейтральним атлетами бути причетними до російських військових структур.