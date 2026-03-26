«Дрони літають». Ексхокеїст збірної РФ не вірить у матчі Росії з США та Канадою

Артем Худолєєв
Сушинський: Ви ж бачите, що відбувається, які ігри?

Колишній хокеїст збірної Росії Максим Сушинський у розмові з пропагандистами прокоментував можливість проведення товариських матчів команди країни-агресора зі збірними США та Канади. Про це повідомляє «Главком».

«Ви ж бачите, що відбувається, дрони літають щодня. Які ігри? Тому я не впевнений у цьому. Звичайно, дуже хотілося б мені, але будемо оптимістами та реалістами», – заявив Сушинський.

Збірна Росії була відсторонена від міжнародних турнірів під егідою IIHF у 2022 році через агресію РФ проти України.

Нагадаємо, Міжнародна федерація скелелазіння (World Climbing) визнала нейтральним атлетами російських військових.

Зокрема, нейтральний статус отримали представники російського військового клубу ЦСКА:

  • Єлизавета Іванова – старший сержант російської армії
  • Микола Яриловець – рядовий російської армії
  • Олена Красовська – сержант російської армії
  • Дмитро Факірьянов – прапорщик російської армії
  • Вікторія Мєшкова
  • Владислав Шевченко

Ще одна нейтральна росіянка Мілана Мельниченко в соцмережі Instagram вподобала допис з диктатором Володимиром Путіним.

Варто зазначити, що правила World Climbing забороняють нейтральним атлетами бути причетними до російських військових структур.

Теги: хокей спорт

