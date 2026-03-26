«Дрони літають». Ексхокеїст збірної РФ не вірить у матчі Росії з США та Канадою
Колишній хокеїст збірної Росії Максим Сушинський у розмові з пропагандистами прокоментував можливість проведення товариських матчів команди країни-агресора зі збірними США та Канади. Про це повідомляє «Главком».
«Ви ж бачите, що відбувається, дрони літають щодня. Які ігри? Тому я не впевнений у цьому. Звичайно, дуже хотілося б мені, але будемо оптимістами та реалістами», – заявив Сушинський.
Збірна Росії була відсторонена від міжнародних турнірів під егідою IIHF у 2022 році через агресію РФ проти України.
Нагадаємо, Міжнародна федерація скелелазіння (World Climbing) визнала нейтральним атлетами російських військових.
Зокрема, нейтральний статус отримали представники російського військового клубу ЦСКА:
- Єлизавета Іванова – старший сержант російської армії
- Микола Яриловець – рядовий російської армії
- Олена Красовська – сержант російської армії
- Дмитро Факірьянов – прапорщик російської армії
- Вікторія Мєшкова
- Владислав Шевченко
Ще одна нейтральна росіянка Мілана Мельниченко в соцмережі Instagram вподобала допис з диктатором Володимиром Путіним.
Neutral athlete Milana Melnichenko liked a post with Putin pic.twitter.com/xC2bbxwsDa— UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 23, 2026
Варто зазначити, що правила World Climbing забороняють нейтральним атлетами бути причетними до російських військових структур.
Коментарі — 0