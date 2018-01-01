Чоловічу збірну України з гандболу очолив головний тренер «Донбасу»
- Сьогодні, 10:29
-
Розсилка
Іван Фучеджи змінив на цій посаді Віталія Андронова
Головним тренером чоловічої збірної України з гандболу призначено Івана Фучеджи, який очолює «Донбас».
Рішення про це ухвалено на засіданні виконкому Федерації гандболу України.
Фучеджи замінив Віталія Андронова, якому не вдалося вивести збірну з групи у відборі на Чемпіонат світу-2019.
Як інформує xsport.ua, найближчим випробуванням для збірної України стане відбір на чемпіонат Європи-2020.
Іван Фучеджи – найдосвідченіший тренер в українській суперлізі. Вся його тренерська кар'єра пов'язана з «Донбасом» (раніше «Шахтар»). У 1983 Фучеджи очолив донецький «Спартак», пізніше перейменований у «Шахтар». У 1985 команда вийшла у першу лігу чемпіонату СРСР.
Після здобуття Україною незалежності «Шахтар» тричі перемагав у чемпіонаті України (1996, 1997, 2002), а у 1996 році клуб вийшов у фінал Кубку ЄГФ.
Через окупацію Донецька клуб переїхав до Маріуполя та був перейменований у «Донбас». У нинішньому сезоні «Донбас» займає третє місце у турнірній таблиці. Роботу у збірній Іван Фучеджи буде поєднувати з подальшою роботою у клубі.
Раніше він очолював юніорську збірну України (гравці 1980 року народження), а у період з 2005 по 2007 рік був асистентом Сергія Кушнірука у національній збірній України.
Читайте також: Невиправдані сподівання... Україна знову пропустить великий гандбольний турнір.