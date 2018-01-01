Чоловічу збірну України з гандболу очолив головний тренер «Донбасу»

Іван Фучеджи змінив на цій посаді Віталія Андронова

Головним тренером чоловічої збірної України з гандболу призначено Івана Фучеджи, який очолює «Донбас». Рішення про це ухвалено на засіданні виконкому Федерації гандболу України. Фучеджи замінив Віталія Андронова, якому не вдалося вивести збірну з групи у відборі на Чемпіонат світу-2019. Як інформує xsport.ua, найближчим випробуванням



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Іван Фучеджи. Фото ФГУ

Іван Фучеджи змінив на цій посаді Віталія Андронова

Головним тренером чоловічої збірної України з гандболу призначено Івана Фучеджи, який очолює «Донбас».

Рішення про це ухвалено на засіданні виконкому Федерації гандболу України.

Фучеджи замінив Віталія Андронова, якому не вдалося вивести збірну з групи у відборі на Чемпіонат світу-2019.

Як інформує xsport.ua, найближчим випробуванням для збірної України стане відбір на чемпіонат Європи-2020.

Іван Фучеджи – найдосвідченіший тренер в українській суперлізі. Вся його тренерська кар'єра пов'язана з «Донбасом» (раніше «Шахтар»). У 1983 Фучеджи очолив донецький «Спартак», пізніше перейменований у «Шахтар». У 1985 команда вийшла у першу лігу чемпіонату СРСР.

Після здобуття Україною незалежності «Шахтар» тричі перемагав у чемпіонаті України (1996, 1997, 2002), а у 1996 році клуб вийшов у фінал Кубку ЄГФ.

Через окупацію Донецька клуб переїхав до Маріуполя та був перейменований у «Донбас». У нинішньому сезоні «Донбас» займає третє місце у турнірній таблиці. Роботу у збірній Іван Фучеджи буде поєднувати з подальшою роботою у клубі.

Раніше він очолював юніорську збірну України (гравці 1980 року народження), а у період з 2005 по 2007 рік був асистентом Сергія Кушнірука у національній збірній України.

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