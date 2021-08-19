Стало відомо, які олімпійські види спорту не будуть представлені на Іграх у Парижі-2024
Статус провідних дисциплін втратили змагання з карате, софтболу та бейсболу
Міжнародний олімпійський комітет оприлюднив список видів спорту, які будуть представлені на Іграх у Парижі-2024. У ньому відсутні карате, софтбол та бейсбол.
Карате дебютувало на Олімпіаді-2020 на Токіо. У ньому Україна здобула дві нагороди. Анжеліка Терлюга виграла срібну медаль, Станіслав Горуна – бронзову.
Софтбол і бейсбол були виключені зі списку олімпійських дисциплін в 2008 році, але в Токіо-2020 змагання з них знову проводилися.
У Парижі-2024 вперше в історії Ігор відбудуться змагання з брейк-дансу.
Рішення продиктоване бажанням МОК підтримувати баланс між традиційними дисциплінами та видами спорту, що знаходяться на стадії розвитку. МОК планує збалансувати учасників за гендерною ознакою, щоб кількість чоловіків і жінок була приблизно однаковою.
Раніше призер Олімпіади зі Львова назвав українську мову «псячою».
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