На вулиці Вінниці помітили автобус ФК «Шахтаря» (фото)

У чвертьфіналі Кубка України з футболу донецький «Шахтар» сенсаційно програв «Агробізнесу» з Волочиська Хмельницької області

До міста на змагання приїхали юніори

Вранці 10 березня у центрі Вінниці помітили автобус символікою відомого футбольного клубу «Шахтар».

Автобус зупинився поблизу готелю «Франція».

Вінничани у соцмережах почали публікувати фото та відео з дописами про те, що до міста завітали футболісти «Шахтаря».

На рецепції готелю «Франція» виданню Вінниця.info повідомили, що це приїхали юніори. До міста вони завітали на змагання. Додали, що футболісти часто зупиняються у даному готелі.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Кубка України з футболу донецький «Шахтар» сенсаційно програв «Агробізнесу» з Волочиська Хмельницької області. Основний час матчу завершився з рахунком 0:0. На 52-й хвилині Алан Патрік не реалізував пенальті «Шахтаря», а за декілька хвилин арбітр зустрічі зафіксував офсайд, коли забивав «Агробізнес». У додатковий час, на 96-й хвилині, «Агробізнес» забив переможний м'яч. Автор голу – 30-річний Богдан Семенець. На 109-й хвилині «Шахтар» залишився у меншості: другу жовту картку отримав Давид Хочолава.