«Чорноморець» шукає лікаря для команди через сервіс безкоштовних оголошень

Одеський футбольний клуб «Чорноморець» відкрив вакансію лікаря спортивної медицини. Про це повідомляє «Главком».

Оголошення про пошук фахівця було розміщене на сервісі безкоштовних вакансій, а рівень заробітної плати становить 25 тисяч гривень.

Клуб пропонує роботу з повною зайнятістю та офіційним працевлаштуванням, а також повним соціальним пакетом.

Серед основних обов’язків спеціаліста: медичний супровід команди на тренуваннях і під час матчів, діагностика та лікування спортивних травм, складання індивідуальних програм відновлення, а також участь у медичних оглядах нових гравців.

Вимоги до кандидата: вища медична освіта, щонайменше дворічний досвід роботи у сфері спортивної медицини, володіння сучасними методами лікування й реабілітації та готовність працювати в інтенсивному режимі.

Робоча локація – СОК «Люстдорф» у Совіньоні. Клуб обіцяє роботу в професійній структурі, співпрацю з кваліфікованим тренерським штабом і перспективи для подальшого кар’єрного розвитку.

