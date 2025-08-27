Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Чорноморець» шукає лікаря для команди через сервіс безкоштовних оголошень

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Чорноморець» шукає лікаря для команди через сервіс безкоштовних оголошень
Одеський клуб пропонує лікарю спортивної медицини 25 тисяч гривень заробітної плати

Клуб пропонує роботу з повною зайнятістю та офіційним працевлаштуванням

Одеський футбольний клуб «Чорноморець» відкрив вакансію лікаря спортивної медицини. Про це повідомляє «Главком».

Оголошення про пошук фахівця було розміщене на сервісі безкоштовних вакансій, а рівень заробітної плати становить 25 тисяч гривень.

Клуб пропонує роботу з повною зайнятістю та офіційним працевлаштуванням, а також повним соціальним пакетом.

Серед основних обов’язків спеціаліста: медичний супровід команди на тренуваннях і під час матчів, діагностика та лікування спортивних травм, складання індивідуальних програм відновлення, а також участь у медичних оглядах нових гравців.

Вимоги до кандидата: вища медична освіта, щонайменше дворічний досвід роботи у сфері спортивної медицини, володіння сучасними методами лікування й реабілітації та готовність працювати в інтенсивному режимі.

Робоча локація – СОК «Люстдорф» у Совіньоні. Клуб обіцяє роботу в професійній структурі, співпрацю з кваліфікованим тренерським штабом і перспективи для подальшого кар’єрного розвитку.

Нагадаємо, київське «Динамо» розпочало плей-оф кваліфікації Ліги Європи з поразки. У виїзному матчі проти «Маккабі» Тель-Авів «біло-сині» програли з рахунком 1:3.

Як повідомлялося, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру чемпіонату світу проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).

До слова, донецький «Шахтар» зіграв внічию перший матч плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського «Серветта».

Поєдинок пройшов на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові.

Донецький «Шахтар» розпочав плей-оф кваліфікації Ліги конференцій із нічиєї проти швейцарського «Серветта». Матч завершився з рахунком 1:1.

Теги: ФК Чорноморець НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Батон Забергджа – гравець ФК «Металіст 1925»
«Металіст 1925» підписав контракт з нападником збірної Косово
20 серпня, 14:52
Один уболівальник може придбати до чотирьох квитків, ціна одного стартує від 80 польських злотих
Як придбати квитки на гру кваліфікації чемпіонату світу Україна – Франція: усі деталі
20 серпня, 10:03
Гра «Динамо» з «Пафосом» перетворилася на справжнє випробовування для прихильників киян
Мережа відреагувала мемами і фотожабами на поразку «Динамо» від «Пафоса»
13 серпня, 16:49
Ронні Стам брав участь у ввезенні близько 700 кілограмів кокаїну з Чилі
Нідерландський ексфутболіст отримав сім років в'язниці за наркоторгівлю
12 серпня, 18:52
Гру «Пафос» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме телеканал 2+2 та «Київстар ТБ».
«Пафос» – «Динамо»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів
11 серпня, 12:38
У складі збірної Німеччини Мілль провів 17 матчів
Пішов з життя чемпіон світу з футболу
5 серпня, 15:24
Чан Дінь Тхінь був арбітром ФІФА у 2019 році
Ексарбітр ФІФА помер під час проходження тесту на витривалість: деталі трагедії
5 серпня, 13:25
У грі третього туру чемпіонату Данії Суля оформив дубль
У Данії найкращий футболіст гри Суперліги отримав 55 кг картоплі в подарунок
4 серпня, 19:45
30 липня збірна України вирушить з Києва до Молдови
Став відомий склад збірної України з пляжного футболу на четвертий етап Євроліги-2025
28 липня, 14:21

Новини

Моурінью хоче бачити у «Фенербахче» гравця збірної України – ЗМІ
Моурінью хоче бачити у «Фенербахче» гравця збірної України – ЗМІ
«Серветт» – «Шахтар»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги Конференцій
«Серветт» – «Шахтар»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги Конференцій
«Чорноморець» шукає лікаря для команди через сервіс безкоштовних оголошень
«Чорноморець» шукає лікаря для команди через сервіс безкоштовних оголошень
Костюк єдиною з українок пробилась у друге коло US Open
Костюк єдиною з українок пробилась у друге коло US Open
Нагорний продовжить роботу з «Черкаськими Мавпами» в новому сезоні
Нагорний продовжить роботу з «Черкаськими Мавпами» в новому сезоні
П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів продовжить кар'єру у «Байєрі»
П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів продовжить кар'єру у «Байєрі»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
43K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
27K
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
14K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2380
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua