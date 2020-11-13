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    Чотири футболісти збірної України здали позитивні тести на Covid-19. Матч з Німеччиною може не відбутися

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    Андрій Ярмоленко і ще три українських футболісти здали позитивні тести на коронавірус - Чотири футболісти збірної України здали позитивні тести на Covid-19. Матч з Німеччиною може не відбутися
    Андрій Ярмоленко і ще три українських футболісти здали позитивні тести на коронавірус
    Світлина - УАФ

    Доля поєдинку Ліги націй вирішиться у день його проведення

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив про те, що четверо гравців національної команди і один співробітник здали позитивні тести на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

    Цими гравцями є Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков і Віктор Коваленко.

    У день гри, 14 листопада вранці, збірна України здасть нові тести на коронавірус (14 жовтня в 14:00 за київським часом). Поки невідомо, чи відбудеться матч з Німеччиною у рамках Ліги націй в запланований день і час (субота, 14 листопада, 21:45 за київським часом).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Ліга націй Віктор Циганков Сергій Сидорчук Віктор Коваленко коронавірус
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