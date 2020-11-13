Чотири футболісти збірної України здали позитивні тести на Covid-19. Матч з Німеччиною може не відбутися

Андрій Ярмоленко і ще три українських футболісти здали позитивні тести на коронавірус

Доля поєдинку Ліги націй вирішиться у день його проведення

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив про те, що четверо гравців національної команди і один співробітник здали позитивні тести на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

Цими гравцями є Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков і Віктор Коваленко.

У день гри, 14 листопада вранці, збірна України здасть нові тести на коронавірус (14 жовтня в 14:00 за київським часом). Поки невідомо, чи відбудеться матч з Німеччиною у рамках Ліги націй в запланований день і час (субота, 14 листопада, 21:45 за київським часом).