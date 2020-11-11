Збірна України не реалізувала пенальті і програла після помилки воротаря полякам (відео)

Склади обох команд були експериментальними

Збірна України з футболу поступилася в товариському матчі полякам. Поєдинок щойно завершився в Хожуві.

Збірна Польщі – збірна України – 2:0

Голи: 1:0 – Кшиштоф Пйонтек (40). 2:0 – Якуб Модер (62)

На 12-й хвилині Андрій Ярмоленко не реалізував пенальті (стійка)

Польща: Лукаш Скорупскі – Роберт Ґумни (Бартош Берешіньскі, 79), Себастьян Валькевич, Павел Бохневич, Мацей Рибус (Аркадіуш Реца, 79) – Пшемислав Плахета (Себастьян Щиманьскі, 84), Матеуш Кліх, Яцек Ґуральскі (Кароль Лінетті, 62), Пьотр Зеліньскі (Каміл Южвяк, 46) – Аркадіуш Мілік (к) (Якуб Модер, 62), Кшиштоф Пйонтек. Тренер – Єжи Бжечек

Україна: Андрій Лунін – Євген Конопля (Валерій Бондар, 63), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Богдан Михайличенко – Віктор Коваленко (Сергій Сидорчук, 76), Євген Макаренко, Олександр Зінченко (Ігор Харатін, 56) – Андрій Ярмоленко (к) (Марлос, 46), Роман Яремчук (Жуніор Мораєш, 46), Олександр Зубков (Віктор Циганков, 46). Тренер – Андрій Шевченко

Судді: Мануель Шюттенґрубер – Роланд Бранднер, Роланд Рідель (усі – Австрія)

Попередження: Ґуральскі (44) – Харатін (61)

11 листопада. Хожув. Сілезький стадіон. Без глядачів

Обидва тренери виставили на цей матч доволі експериментальні варіанти складів, що пов’язано як із «коронавірусними» втратами, так і з потребою поберегти основних гравців перед заключними поєдинками Ліги націй. Зокрема наставник поляків навіть до заявки не включив двох лідерів команди – Роберта Левандовскі та Ґжеґожа Криховяка.

Українці ліпше почали матч і в дебюті тричі реально загрожували воротам Лукаша Скорупскі. Найперше забивати мав Андрій Ярмоленко, який сам заробив пенальті, але виконуючи покарання, влучив ударом з позначки у стійку.

«Кадра» особливих гольових нагод у першому таймі не створила. Але при цьому пішла на перерву з перевагою в рахунку. Вирішальною виявилася помилка воротаря Андрія Луніна, який вибіг невиправдано далеко з воріт, невдало вибив м’яч, після чого ворота метрів з 40-ка вразив Кшиштоф Пйонтек.

Повністю змінивши атакувальну ланку, українці активніше розпочали й другий тайм. Однак цього разу особливої гостроти біля воріт суперників наша команда не створила. Натомість Польща забила миттєво після подвійної заміни у виконанні Єжи Бжечека.

Після розіграшу штрафного Пшемишлав Плахета навісив, Якуб Модер, який за мить до того вийшов на заміну, спершу ударом головою влучив у стійку, а другим дотиком до м’яча забив свій прем’єрний гол у складі збірної – 2:0.

14 листопада в Ляйпціґу збірна України в п’ятому турі Ліги націй гратиме з німцями.