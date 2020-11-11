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    Збірна України не реалізувала пенальті і програла після помилки воротаря полякам (відео)

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    Збірна під керівництвом Андрія Шевченка розпочала заключну серію матчів з поразки - Збірна України не реалізувала пенальті і програла після помилки воротаря полякам (відео)
    Збірна під керівництвом Андрія Шевченка розпочала заключну серію матчів з поразки
    Світлина - УАФ

    Склади обох команд були експериментальними

    Збірна України з футболу поступилася в товариському матчі полякам. Поєдинок щойно завершився в Хожуві.

    Збірна Польщі – збірна України – 2:0

    Голи: 1:0 – Кшиштоф Пйонтек (40). 2:0 – Якуб Модер (62)

    На 12-й хвилині Андрій Ярмоленко не реалізував пенальті (стійка)

    Польща: Лукаш Скорупскі – Роберт Ґумни (Бартош Берешіньскі, 79), Себастьян Валькевич, Павел Бохневич, Мацей Рибус (Аркадіуш Реца, 79) – Пшемислав Плахета (Себастьян Щиманьскі, 84), Матеуш Кліх, Яцек Ґуральскі (Кароль Лінетті, 62), Пьотр Зеліньскі (Каміл Южвяк, 46) – Аркадіуш Мілік (к) (Якуб Модер, 62), Кшиштоф Пйонтек. Тренер – Єжи Бжечек

    Україна: Андрій Лунін – Євген Конопля (Валерій Бондар, 63), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Богдан Михайличенко – Віктор Коваленко (Сергій Сидорчук, 76), Євген Макаренко, Олександр Зінченко (Ігор Харатін, 56) – Андрій Ярмоленко (к) (Марлос, 46), Роман Яремчук (Жуніор Мораєш, 46), Олександр Зубков (Віктор Циганков, 46). Тренер – Андрій Шевченко

    Судді: Мануель Шюттенґрубер – Роланд Бранднер, Роланд Рідель (усі – Австрія)

    Попередження: Ґуральскі (44) – Харатін (61)

    11 листопада. Хожув. Сілезький стадіон. Без глядачів

    Обидва тренери виставили на цей матч доволі експериментальні варіанти складів, що пов’язано як із «коронавірусними» втратами, так і з потребою поберегти основних гравців перед заключними поєдинками Ліги націй. Зокрема наставник поляків навіть до заявки не включив двох лідерів команди – Роберта Левандовскі та Ґжеґожа Криховяка.

    Українці ліпше почали матч і в дебюті тричі реально загрожували воротам Лукаша Скорупскі. Найперше забивати мав Андрій Ярмоленко, який сам заробив пенальті, але виконуючи покарання, влучив ударом з позначки у стійку.

    «Кадра» особливих гольових нагод у першому таймі не створила. Але при цьому пішла на перерву з перевагою в рахунку. Вирішальною виявилася помилка воротаря Андрія Луніна, який вибіг невиправдано далеко з воріт, невдало вибив м’яч, після чого ворота метрів з 40-ка вразив Кшиштоф Пйонтек.

    Повністю змінивши атакувальну ланку, українці активніше розпочали й другий тайм. Однак цього разу особливої гостроти біля воріт суперників наша команда не створила. Натомість Польща забила миттєво після подвійної заміни у виконанні Єжи Бжечека.

    Після розіграшу штрафного Пшемишлав Плахета навісив, Якуб Модер, який за мить до того вийшов на заміну,  спершу ударом головою влучив у стійку, а другим дотиком до м’яча забив свій прем’єрний гол у складі збірної – 2:0.

    14 листопада в Ляйпціґу збірна України в п’ятому турі Ліги націй гратиме з німцями.   

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко Ліга націй Віктор Циганков Жуніор Мораєш Ігор Харатін Сергій Сидорчук Сергій Кривцов Марлос Богдан Михайличенко Аркадіуш Мілік Андрій Лунін Микола Матвієнко Віктор Коваленко Роман Яремчук Олександр Зубков Кшиштоф Пйонтек Валерій Бондар Юхим Конопля коронавірус Пьотр Зеліньскі Єжи Бжечек Євген Макаренко Бартош Берешіньскі Кароль Лінетті Себастьян Щиманьскі Лукаш Скорупскі Роберт Ґумни Аркадіуш Реца Себастьян Валькевич Павел Бохневич Мацей Рибус Якуб Молер Пшемислав Плахета Матеуш Кліх Яцек Ґуральскі Каміл Южвяк
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