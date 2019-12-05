«Чотири нулі на вогневих рубежах – буває рідко» - Джима про медаль Кубка світу



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Спортсменка зазначає, що медаль далася непросто - відчувалися взнаки наслідки нещодавньої травми Фото:UA:БІАТЛОН

Біатлоністка зазначає, індивідуальна гонка – її коронний вид

Українська біатлоністка Юлія Джима, яка принесла Україні першу медаль Кубка світу, що триває в Естерсунді, прокоментувала свій виступ UA: Перший:

"Сьогодні було важко, але я дуже рада, що стала другою в індивідуальній гонці. Трохи не дотягнула до перемоги, проте чотири нулі на вогневих рубежах – буває рідко, ну як, щороку (сміється – ред.). Фізичні кондиції непогані, стан ноги – задовільний – просто болить, але різкого болю вже немає.

Що індивідуальна гонка – це моя дисципліна, я зрозуміла вже давно. До першого етапу Кубка світу взагалі не готувалася, бо почала тренуватися пізніше за інших. З 1 липня було складно набрати оптимальну форму до офіційних стартів, а форсувати підготовку – не найкращий варіант.

Добре, що в індивідуальній гонці не треба видавати максимум з першого кола, можна просто пройти всю дистанцію в темпі, що я сьогодні і зробила. Розпочала в темпі, а на останньому колі вже терпіла", - розповіла срібна призерка І етапу Кубка світу в індивідуальній гонці Юлія Джима.