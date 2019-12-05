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    «Чотири нулі на вогневих рубежах – буває рідко» - Джима про медаль Кубка світу

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    Спортсменка зазначає, що медаль далася непросто - відчувалися взнаки наслідки нещодавньої травми - «Чотири нулі на вогневих рубежах – буває рідко» - Джима про медаль Кубка світу
    Спортсменка зазначає, що медаль далася непросто - відчувалися взнаки наслідки нещодавньої травми
    Фото:UA:БІАТЛОН

    Біатлоністка зазначає, індивідуальна гонка – її коронний вид

    Українська біатлоністка Юлія Джима, яка принесла Україні першу медаль Кубка світу, що триває в Естерсунді, прокоментувала свій виступ UA: Перший:

    "Сьогодні було важко, але я дуже рада, що стала другою в індивідуальній гонці. Трохи не дотягнула до перемоги, проте чотири нулі на вогневих рубежах – буває рідко, ну як, щороку (сміється – ред.). Фізичні кондиції непогані, стан ноги – задовільний – просто болить, але різкого болю вже немає.

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    Що індивідуальна гонка – це моя дисципліна, я зрозуміла вже давно. До першого етапу Кубка світу взагалі не готувалася, бо почала тренуватися пізніше за інших. З 1 липня було складно набрати оптимальну форму до офіційних стартів, а форсувати підготовку – не найкращий варіант.

    Добре, що в індивідуальній гонці не треба видавати максимум з першого кола, можна просто пройти всю дистанцію в темпі, що я сьогодні і зробила. Розпочала в темпі, а на останньому колі вже терпіла", - розповіла срібна призерка І етапу Кубка світу в індивідуальній гонці Юлія Джима.

    біатлон Юлія Джима
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