Розвідка Естонії оцінила ризик нападу Росії на країни НАТО

У щорічному звіті зазначено, що РФ не планує атаки найближчим часом

Служба зовнішньої розвідки Естонії заявила, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на жодну державу НАТО цього чи наступного року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на щорічний звіт естонської розвідки.

У документі зазначено, що Росія водночас продовжуватиме відновлювати свої збройні сили, побоюючись процесу переозброєння в Європі. Естонські розвідники припускають, що і наступного року оцінки залишаться незмінними, оскільки європейські країни вже вжили заходів, які змушують Москву обережно прораховувати свої кроки щодо держав НАТО.

«Європа повинна інвестувати в оборону та внутрішню безпеку, щоб у майбутньому Росія дійшла висновку, що в неї немає шансів проти країн НАТО», – заявив журналістам керівник Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

За його словами, у найближчі роки Росія зосередить зусилля на спробах зупинити процес переозброєння європейських держав.

«Ми бачимо, що російське керівництво дуже стурбоване переозброєнням Європи, вони бачать, що Європа може бути здатна провести самостійні військові дії проти Росії через два-три роки», – сказав Розін.

Окрім цього, за оцінками естонської розвідки, Росія прагне розширити співпрацю зі Сполученими Штатами, щоб домогтися зняття американських санкцій. Водночас у звіті наголошується, що стратегічні цілі Москви залишаються незмінними.

«Попри цю ілюзорну відлигу, цілі Росії залишаються незмінними: вона прагне маргіналізувати Сполучені Штати та НАТО і перебудувати архітектуру безпеки Європи відповідно до бачення Москви», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Естонія запровадила заборону на в’їзд до Шенгенської зони для 1073 осіб, які брали участь у війні проти України на боці російських окупаційних сил. Посадовці наголосили: агресія має мати ціну не лише для держави, а й для конкретних осіб, а обмеження в’їзду є частиною цієї політики.