Рядовий російської армії Маньков був визнаний нейтральним атлетом

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Рядовий російської армії Маньков був визнаний нейтральним атлетом
У березні 2023 року на офіційному сайті ЦСКА зазначалося, що Маньков є рядового спортивної роти ЦСКА м. Самари

Маньков отримав можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026

Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) визнала нейтральним атлетом російського стрибуна з трампліну Іллю Манькова, який є рядовим російської армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на FIS.

У березні 2023 року на офіційному сайті ЦСКА зазначалося, що Маньков є рядовим спортивної роти ЦСКА м. Самари.

Рядовий російської армії Маньков був визнаний нейтральним атлетом фото 1

Варто зазначити, що причетність атлетів з РФ і Білорусі до силових структур країн-агресорів є порушенням рекомендацій МОК щодо нейтральних атлетів. Однак FIS, яка проводить проросійську політику, продовжує допускати до змагань прихильників агресії РФ проти України.

Тепер Маньков отримав можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026.

Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

