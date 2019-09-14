Чотириразовий чемпіон світу Маньїні врятував гея, який топився на пляжі в Сардинії



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Філіппо Маньїні - майже рятівник Малібу Vistanet

Видатний плавець зреагував швидше, ніж рятувальники

Чотириразовий чемпіон світу та призер Олімпійських ігор з плавання Філіппо Маньїні врятував туриста-гея від утоплення на пляжі Сардинії неподалік від Кальярі.

Зазначається, що турист плавав на надувних єдинорогах зі своїм чоловіком, з яким він двома днями раніше побрався. Його віднесло в море і не розрахувавши свої сили, гей почав тонути.

Крики його друзів почули рятувальники, однак Філіппо Маньїні, який відпочивав на пляжі зі своєю подругою Джорджією Пальмас, виявився швидшим за рятувальників.

Маньїні почув крики людей, які кликали на допомогу та без роздумів кинувся у воду.

Плавець тримав голову туриста над водою до прибуття рятувальників. Після цього чоловіка доставили до лікарні.

Додамо, що всі свої титули Маньїні здобув на кролевій стометрівці.