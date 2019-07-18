68 спортсменів. Україна визначилася зі складом на юнацький Олімпійський фестиваль



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У Баку українці мають перетнути рубіж 200-т медалей юнацьких Олімпійських фестивалів НОК України

Змагання відбудуться в азербайджанській столиці Баку

З 21 по 27 липня в Баку (Азербайджан) відбудеться ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль, який збере понад 3600 спортсменів Старого світу.

Впродовж семи днів найсильніші юні атлети континенту віком 14-18 років змагатимуться у десяти видах спорту.

На престижному старті українська команда буде представлена 68-ма спортсменами, які виступатимуть у семи видах спорту, а саме: велоспорті, волейболі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, спортивній боротьбі (вільна, жіноча, греко-римська) та спортивній гімнастиці. Відзначимо, що спортивна боротьба вперше представлена в програмі змагань ЄЮОФ.

Ідея проводити юнацькі олімпійські фестивалі виникла у 1990 році за ініціативи тодішнього президента Міжнародного олімпійського комітету Жака Роґґе, який на той час також очолював Європейські олімпійські комітети. Тоді було прийнято рішення про проведення один раз на два роки зимових та літніх Європейських юнацьких олімпійських фестивалів (ЄЮОФ).

Наразі ЄЮОФ – найпрестижніші змагання Європи для юних спортсменів.

Представники України під егідою Національного олімпійського комітету беруть участь з 1993 року (в 1991 році українські спортсмени виступали у складі збірної команди CНГ). Починаючи з 1993 року юними олімпійцями було здобуто 198 медалей – 61 золота, 73 срібних та 64 бронзових нагород.

Європейські юнацькі олімпійські фестивалі – гарна школа для майбутніх перемог. У різні роки участь у літніх ЄЮОФ брали відомі українські спортсмени Яна Клочкова (плавання), Єлизавета Бризгіна (легка атлетика), Богдан Бондаренко (легка атлетика), Георгій Зантарая (дзюдо), Дарина Згоба (спортивна гімнастика) та багато інших.

Джерело: НОК України