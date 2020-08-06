«Шахтар» віддав одного з найобдарованіших футболістів України в «Десну»



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Михайло Мудрик виступатиме в Чернігові під 14-м номером Світлина - ФК «Десна»

Михайло Мудрик уже грав у Прем’єр-лізі

19-річний півоборонець Михайло Мудрик, який народився в Краснограді на Харківщині, а належить донецькому «Шахтарю», на правах оренди перейшов у чернігівську «Десну».

Михайло вже приступив до тренувань та активно готується до старту нового сезону, в якому «сіверяни» вперше в клубній історії мають стартувати у єврокубках.

В Чернігові Мудрик буде виступати під номером 14.

Михайло вважається одним із найобдарованіших футболістів України. Він виступав за юнацькі збірні країни усіх вікових категорій. В основі «Шахтаря» Мудрик дебютував 31 жовтня 2018 року, замінивши Жуніора Мораєша на 69-й хвилині матчу 1/8 фіналу Кубка України проти донецького «Олімпіка».

Наприкінці лютого 2019 року на орендних засадах перейшов до лав київського «Арсенала», а вже 3 березня дебютував у Прем'єр-лізі у грі проти того ж «Олімпіка», вийшовши на 87-й хвилині замість Владислава Калитвинцева, нинішнього гравця «Десни».

Із сезону-2019/2020, після закінчення орендної угоди з «Арсеналом», повернувся до донецького «Шахтаря». Наприкінці чемпіонату, коли донецька команда вже забезпечила собі золото національної першості, провів три матчі за основу в Прем'єр-лізі.