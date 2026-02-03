Головна Спорт Новини
Данський клуб орендував футболіста «Шахтаря»

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
Данський клуб орендував футболіста «Шахтаря»
Лука Лацабідзе тимчасово перебрався до «Вайле»
джерело: офіційний сайт «Шахтаря»

Лука Лацабідзе спробує допомогти «Вайле» уникнути вильоту

Центральний захисник Лука Лацабідзе залишив «Шахтар» на правах оренди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

До завершення сезону-2025/26 Лацабідзе орендував данський «Вайле». Клуб іде останнім, 12-м у турнірній таблиці чемпіонату Данії, ризикуючи опинитися в другому за статусом дивізіоні країни.

«Шахтар» придбав нині 21-річного грузина в лютому 2024 року. За попередніми даними, трансфер вихованця «Динамо» Тбілісі обійшовся гірникам у 700 тисяч.

Центрбек досі не дебютував за донецький клуб, а в першій частині поточної кампанії представляв рідне для нього «Динамо». У 14-ти матчах чемпіонату Грузії Лацабідзе відзначився одним голом і одним асистом. У сезоні-2024/25 оборонець виступав за «Чорноморець» в УПЛ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Шахтар» проведе спаринги з німецьким і латвійським клубами.

