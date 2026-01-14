Не Сульшер. Визначилося ім'я нового наставника «Манчестер Юнайтед»

Каррік 12 років був гравцем «червоних дияволів», де і завершив свою спортивну кар'єру

Очолювати клуб тепер буде ексгравець команди

44-річний Майкл Каррік офіційно очолив «Манчестер Юнайтед», повернувшись до рідного клубу в статусі головного тренера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу команди.

Контракт із фахівцем підписано до завершення сезону 2025/26. Керівництво «червоних дияволів» зупинило вибір на кандидатурі свого колишнього капітана після того, як перемовини з Оле-Гуннаром Сульшером зайшли у глухий кут. Це сталося через те, що норвежець вимагав довгострокових гарантій у вигляді виходу до Ліги чемпіонів, що не влаштувало «Манчестер Юнайтед». Натомість Каррік, який перебував без роботи після завершення каденції в «Мідлсбро», прийняв пропозицію.

Тренерська кар'єра Карріка тісно пов'язана з «Олд Траффорд». Після завершення ігрової кар'єри у 2018 році він входив до штабів Жозе Моурінью та Сульшера, а у 2021 році вже мав успішний досвід виконання обов'язків наставника команди. Самостійну роботу Майкл Каррік продовжив у «Мідлсбро», де в першому ж сезоні вивів клуб до плейоф Чемпіоншипу, проте згодом результати дещо просіли на рівень середини таблиці. Попри інтерес з боку «Вулвергемптона» наприкінці минулого року, фахівець дочекався запрошення від «Манчестера Юнайтед».

Допомагати йому будуть Стів Холланд, Джонатан Вудгейт, Тревіс Бінніон, а також досвідчений захисник Джоні Еванс та Крейг Моусон. Даррен Флетчер, який тимчасово очолював команду протягом останнього тижня, повернеться до роботи з молодіжним складом U-18. Директор із футболу Джейсон Вілкокс підкреслив, що Каррік досконало розуміє культуру переможців, до якої прагне «Манчестер Юнайтед», що є важливим для покращення результатів у другій половині поточного сезону.

Сам Майкл Каррік назвав призначення великою честю, зазначивши, що добре знайомий із потенціалом більшості гравців. Його головним завданням на найближчі місяці стане повернення команди до високих стандартів гри та боротьба за трофеї, що ще залишаються в розіграші. Тренер висловив повну впевненість у талантах своїх підопічних і закликав об'єднатися навколо спільних цілей заради вболівальників.

