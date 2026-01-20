Головна Спорт Новини
Новачок «Шахтаря»: Почну з перемоги в УПЛ, а потім виграю Лігу чемпіонів

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
Новачок «Шахтаря»: Почну з перемоги в УПЛ, а потім виграю Лігу чемпіонів
Проспер Обах приєднався до «Шахтаря» після всього кількох місяців у складі ЛНЗ
Джерело: офіційний сайт «Шахтаря»

Проспер Обах націлений на найвищі досягнення в складі «Шахтаря»

Правий вінгер Проспер Обах, про перехід якого з ЛНЗ донецький «Шахтар» оголосив ще в грудні, поспілкувався з клубною пресслужбою «гірників». Про це повідомляє «Главком».

Обах зіграв важливу роль в успіхах черкаського клубу протягом першої частини сезону-2025/26 і привернув до себе увагу з боку гранда, з яким підписав контракт, розрахований до кінця 2030 року.

«Цей новий виклик дуже багато значить для мене. Велика команда, хороші гравці. Я вже познайомився з кількома гравцями, це дійсно багато для мене значить. Зустріч з Ардою Тураном (головний тренер) була просто неймовірною. Колектив дуже амбітний. Мене прийняли як брата, дуже тепло зустріли. У «Шахтарі» я хочу забивати більше голів, допомогти взяти трофеї. Почну з перемоги в УПЛ, а потім виграю Лігу чемпіонів у цій футболці», – поділився 22-річний нігерієць.

ЛНЗ фланговий нападник залишив у статусі одного з найкращих гравців чемпіонату України-2025/26 за кількістю результативних дій. Приєднавшись до колективу Віталія Пономарьова в липні 2025 року, нігерієць відзначився сімома голами й трьома асистами в 15-ти матчах УПЛ, перш ніж перебратися до донеччан.

За даними порталу Transfermarkt, трансфер обійшовся «оранжево-чорним» у 4,5 млн, тоді як «бузкові» раніше виклали за нього 700 тисяч португальській «Візелі».

«Шахтар» іде другим у турнірній таблиці чемпіонату, за додатковими показниками поступаючись якраз ЛНЗ. У другій половині лютого підопічні Турана прийматимуть львівські «Карпати» й рівненський «Верес». Навесні донецький клуб також зіграє в 1/8 фіналу плей-оф Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що один із лідерів «гірників» може залишити їх заради виступів у чемпіонаті Німеччини.

НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»

