Гравець збірної України відзначився шедевральним голом у чемпіонаті Туреччини (відео)

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
У цьому сезоні Зубков забив 3 голи та віддав 8 асистів у 22 матчах турецького клубу
фото: УАФ

Зубков забив переможний гол на 84-й хвилині

Гравець збірної України з футболу Олександр Зубков відзначився шедевральним голом у чемпіонаті Туреччини. Про це повідомляє «Главком».

Зубков та інший українець Арсеній Батагов вийшли у стартовому складі «Трабзонспора». Олександр також був у цій грі капітаном команди.

На 84-й хвилині Зубков забив переможний гол – українець елегантно перекинув воротаря суперників.

У підсумку, «Трабзонспор» українців здолав «Касимпашу» – 2:1.

У цьому сезоні Зубков забив 3 голи та віддав 8 асистів у 22 матчах турецького клубу.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

