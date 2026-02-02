Футболіст збірної України зацікавив італійський клуб

Кар'єра Юхима Коноплі може продовжитися в одному з топ-5 чемпіонатів

З'явився ще один претендент на підписання Юхима Коноплі

Правий захисник «Шахтаря» Юхим Конопля опинився в сфері інтересів «Сассуоло». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Джанлуку Ді Марціо.

Футболіст збірної України може перебратися до топ-чемпіонату. Контракт Коноплі з «Шахтарем» розраховано до кінця вересня 2026 року, тож уже зараз на потенційного майбутнього вільного агента з'являються нові претенденти. Раніше інтерес до флангового оборонця приписували клубу з Німеччини.

На рахунку Коноплі два гола й чотири асисти в 19-ти матчах за «гірників» у сезоні-2025/26. За місце в старті з 26-річним українцем конкурує 21-річний бразилець Вінісіус Тобіас.

Конопля взяв участь у п'яти з шести поєдинків збірної України в кваліфікації чемпіонату світу-2026. Для виходу на Мундіаль підопічним Сергія Реброва необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3