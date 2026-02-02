«Шахтар» проведе спаринги з німецьким і латвійським клубами

До другої частини сезону-2025/26 «Шахтар» готується в Туреччині

«Зонненгоф Гросашпах» і «Рига» зустрінуться з «Шахтарем» у Туреччині

«Шахтар» оголосив, із ким проведе контрольні поєдинки на початку лютого 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Шахтар» перебуває на зборах у Туреччині. У вівторок, 3 лютого 2026 року, гірники протистоятимуть німецькому «Зонненгоф Гросашпах». Клуб іде другим у своїй групі четвертого за статусом дивізіону. У четвер підопічні Арди Турана зустрінуться з чемпіоном Латвії «Ригою». Перший і другий спаринги стартують о 16:00 за київським часом.

У турнірній таблиці чемпіонату України «Шахтар» іде другим, за додатковими показниками поступаючись ЛНЗ. «Гірники» в другій половині лютого 2026 року прийматимуть «Карпати» й «Верес».

Раніше повідомлялося, що оборонцем донецького клубу зацікавилися в Італії.