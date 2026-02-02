Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шахтар» проведе спаринги з німецьким і латвійським клубами

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
google social img telegram social img facebook social img
«Шахтар» проведе спаринги з німецьким і латвійським клубами
До другої частини сезону-2025/26 «Шахтар» готується в Туреччині
джерело: офіційний сайт «Шахтаря»

«Зонненгоф Гросашпах» і «Рига» зустрінуться з «Шахтарем» у Туреччині

«Шахтар» оголосив, із ким проведе контрольні поєдинки на початку лютого 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Шахтар» перебуває на зборах у Туреччині. У вівторок, 3 лютого 2026 року, гірники протистоятимуть німецькому «Зонненгоф Гросашпах». Клуб іде другим у своїй групі четвертого за статусом дивізіону. У четвер підопічні Арди Турана зустрінуться з чемпіоном Латвії «Ригою». Перший і другий спаринги стартують о 16:00 за київським часом.

У турнірній таблиці чемпіонату України «Шахтар» іде другим, за додатковими показниками поступаючись ЛНЗ. «Гірники» в другій половині лютого 2026 року прийматимуть «Карпати» й «Верес».

Раніше повідомлялося, що оборонцем донецького клубу зацікавилися в Італії.

Читайте також:

Теги: ФК «Рига» ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Парижани виграли «Classique» проти «Марселя»
Забарний здобув черговий трофей у складі ПСЖ
8 сiчня, 23:47
У 2022 році, на своєму п'ятому Мундіалі, Мессі нарешті здобув титул чемпіона світу
Тренер збірної Аргентини оцінив шанси Мессі зіграти на шостому чемпіонаті світу
10 сiчня, 10:16
У цьому сезоні «Ростов» посідає 11 місце у чемпіонаті Росії з футболу
Російський клуб отримав трансферний бан від ФІФА
14 сiчня, 15:40
Марк-Андре тер Штеген пограє за клуб із трьома українцями в складі
Тер Штеген тимчасово залишив «Барселону» заради іншого клубу з Каталонії
21 сiчня, 14:01
Роберт Левандовські продовжує радувати фанатів «Барселони» голами
Левандовські повторив досягнення Роналду, Кейна й Неймара в Лізі чемпіонів
22 сiчня, 16:33
Фахівець наголосив, що не бив сантехніка
Михайличенко прокоментував інформацію про свій конфлікт з сантехніком
23 сiчня, 14:21

Новини

«Шахтар» проведе спаринги з німецьким і латвійським клубами
«Шахтар» проведе спаринги з німецьким і латвійським клубами
Вірменський футзаліст, який на Євро грав з Україною, нещодавно вшановував ліквідованого окупанта
Вірменський футзаліст, який на Євро грав з Україною, нещодавно вшановував ліквідованого окупанта
Зірка «Реала» пропустить близько місяця через травму
Зірка «Реала» пропустить близько місяця через травму
Футболіст збірної України зацікавив італійський клуб
Футболіст збірної України зацікавив італійський клуб
«Розбиває мені серце». Прихильниця Путіна поскаржилася на пропуск Олімпіади-2026
«Розбиває мені серце». Прихильниця Путіна поскаржилася на пропуск Олімпіади-2026
Бобров набрав 14 очок у грі чемпіонату Румунії з баскетболу
Бобров набрав 14 очок у грі чемпіонату Румунії з баскетболу

Новини

Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Сьогодні, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua