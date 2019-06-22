Дарина Білодід — у фіналі Європейських ігор-2019!



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Дарина Білодід у кроці від ще одного гучного титулу eju.net

У півфінальній сутичці наша дзюдоїстка здолала сильну сербку

18-річна дзюдоїстка Дарина Білодід, яка бореться у найлегшій вазі до 48 кілограмів, забезпечила Україні вже другу нагороду в стартовий змагальний день ІІ Європейських ігор у Мінську (Білорусь).

Після перемог над дворазовою чемпіонкою Європи Евою Черновіцкі і міцною француженкою Мелані Клеман Дарина у півфіналі перемогла бронзову призерку чемпіонату Європи-2018 Міліцу Ніколіч із Сербії. Чисту перемогу на «іппон» Дарина здобула за хвилину до завершення сутички, незадовго до того пропустивши прийом на «ваза-арі».

У фіналі Білодід зустрінеться з чинною чемпіонкою Європи Іриною Долґовою з РФ. Досі ці суперниці зустрічалися двічі і обидва рази результат був ідентичним. Дарина перемогла і в фіналі чемпіонату Європи-2017 у Варшаві і у вирішальній сутичці торішнього Ґран-прі в Заґребі.

Нагадаємо, що раніше у фінал Європейських ігор у Мінську вийшов інший титулований українець Георгій Зантарая. За золото він боротиметься з італійцем Маттео Медвесом.