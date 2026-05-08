Оточення Усика назвало головну мету боксера до завершення кар'єри

Святослав Василик
Олександр Усик знову хоче зібрати усі пояси у надважкій вазі
фото: AP

Сергій Лапін стверджує, що українець знову хоче стати абсолютним чемпіоном

Оточення українця Олександра Усика, який є чинним чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі, назвало головну мету боксера до завершення кар'єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sports.

Сергій Лапін, один з керівників компанії Олександра Усика Ready To Fight, визнав, що український боксер має одну велику мету – знову стати абсолютним чемпіоном суперважкої ваги.

«Стати триразовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі – це історія. І це великий виклик, і Олександр дуже вмотивований зробити це», – сказав Лапін.

Наразі Усик має три титули, а четвертий пояс WBO буде на кону поєдинку Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа.

Усик свій наступний бій проведе 23 травня 2026 року в Єгипті проти чемпіона світу з кікбоксингу Ріко Верховена, бій отримав неофіційну назву «Король боксу проти Короля кікбоксингу».

Протистояння в королівському дивізіоні відбудеться серед пустелі, біля історичних пірамід на плато Гізи. У протистоянні проти Верховена український боксер захищатиме титул WBC та The Ring.

Нагадаємо, промоутер Туркі Аль аш-Шейх хоче організувати поєдинок між Олександром Усиком та Девідом Бенавідесом. Бій може пройти у важкій вазі 2027 року.

На початку травня 2026 року Усик втратив лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) авторитетного журналу The Ring.

«Кривбас» обіграв «Карпати», а «Кудрівка» поступилась «Колосу» в матчі Прем'єр-ліги
