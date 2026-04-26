Український боксер Новицький захистив пояс WBC International

Боєць не лишив шансів американцю Флоресу вже в першій третині бою

Український боксер надважкого вагового дивізіону Андрій Новицький продовжив свою переможну серію, впевнено захистивши титул чемпіона WBC International. Про це повідомляє «Главком».

Швидка перемога

У поєдинку, що відбувся в Каліфорнії, непереможений українець Андрій Новицький впевнено здолав досвідченого американця Александера Флореса технічним нокаутом у четвертому раунді. З перших хвилин бою Новицький діяв активніше, контролював дистанцію та поступово нарощував тиск, змушуючи суперника працювати другим номером. Флорес намагався відповідати контратаками, однак українець виглядав значно швидшим і точнішим у своїх діях.

Вирішальний момент настав у четвертому раунді, коли Новицький перехопив ініціативу остаточно. Після кількох влучних комбінацій він провів серію потужних аперкотів, один з яких досяг цілі та відправив Флореса в нокдаун. Американець зумів піднятися і продовжити бій, проте було помітно, що він серйозно шокований. Українець не став зволікати, миттєво пішов уперед і розвинув свій успіх: ще одна точна атака завершилася другим падінням Флореса на канвас. Після цього рефері уважно оцінив стан боксера й ухвалив рішення зупинити поєдинок, зафіксувавши перемогу Новицького технічним нокаутом.

Рекорд Новицького

Цей тріумф став для Новицького 16-ю перемогою у 16 професійних боях (12 із них були достроковими) і дозволив йому втримати пояс, яким він володіє з літа 2024 року. Виступ у Каліфорнії став особливо значущим, оскільки це був перший вихід боксера в ринг після тривалого відновлення від травми. Через це пошкодження Андрій Новицький був змушений скасувати гучний поєдинок проти іншого українського топпроспекта Владислава Сіренка, який мав відбутися в липні 2025 року в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа. Попередній свій бій Новицький провів ще в травні, коли за один раунд розібрався з Девідом Зегаррою.

Нагадаємо, що українська боксерка Петренко стала чемпіонкою світу за версією IBO.