Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу незаконно відвідав окупований Донецьк

Артем Худолєєв
Цзю (праворуч) провів зустріч з «прем'єр-міністром ДНР» Чертковим

На окупованій Донеччині Цзю взяв участь у кількох пропагандистських заходах

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу росіянин Костянтин Цзю незаконно відвідав окупований Донецьк. Про це повідомляє «Главком».

Візит Цзю в окупований Донецьк

Окупований Донецьк Цзю відвідав у вівторок, 21 квітня 2026 року.

«Для мене Донецьк – це близьке та рідне мені місто. Я дуже багато разів тут був. У мене величезна кількість людей, яких я можу назвати друзями.

Донецьк для мене таке справжнє робоче місто. Тим більше, я знаю таку річ: величезна кількість місцевих молодих хлопців люблять займатися боксом. Сподіваюся, що зможемо їм щось придумати.

Збираємося відкрити тут одну з філій моєї школи боксу», – заявив Цзю.

На окупованій Донеччині боксер взяв участь у кількох пропагандистських заходах. Зокрема, він провів зустріч з «прем'єр-міністром ДНР» Андрієм Чертковим. Чертков вручив Цзю почесну грамоту «уряду республіки».

На окуповану Донеччину Цзю потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни.

Дії боксера можуть кваліфікуватися згідно з статтею КК України про «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї».

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Костянтин Цзю: що відомо

Костянтин Цзю – радянський, російський і австралійський професійний боксер, триразовий чемпіон СРСР (1989-1991), дворазовий чемпіон Європи (1989, 1991 роки) та чемпіон світу (1991 рік) серед любителів. Абсолютний чемпіон світу (за версіями WBC, WBA, IBF) серед професіоналів (2001-2003 роки) у першій напівсередній вазі. За свою кар'єру переміг 14 бійців у поєдинках за титул чемпіона світу.

Нагадаємо, у минулому році Костянтин Цзю в анексованому Криму став почесним гостем пропагандистського турніру.

